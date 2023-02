États-Unis : le ballon chinois "espion" abattu par l'armée américaine

Un avion de chasse américain a abattu ce samedi le ballon chinois, gonflé à l'hélium, considéré comme "espion" par les États-Unis. Cette décision a été prise en réponse à une "violation inacceptable" de la souveraineté américaine, selon le ministre de la Défense américain. Plus tôt dans la journée, le président Joe Biden avait assuré que les États-Unis allaient s'occuper de ce ballon, entré dans l'espace aérien américain il y a quelques jours et qui attise les tensions, déjà très fortes, entre les deux pays.

ⓘ Publicité

"Violation inacceptable" de la souveraineté américaine

Ce samedi soir, Joe Biden a félicité les pilotes ayant abattu "avec succès" le ballon chinois*.* Washington a pris cette décision en réponse à une "violation inacceptable" de la souveraineté américaine : "Cet après-midi, sur ordre du président (Joe) Biden, un avion de chasse américain (...) a abattu avec succès un ballon espion à haute altitude, qui appartenait à la République populaire de Chine, dans l'espace aérien au-dessus de la côte de Caroline du Sud", a indiqué Lloyd Austin le ministre de la Défense dans un communiqué. Le trafic aérien avait été suspendu ce samedi dans trois aéroports du sud-est des États-Unis par mesure "de sécurité nationale".

Le ballon a volé au-dessus du Montana

Un responsable de la défense américaine a déclaré que le ballon était entré dans l'espace aérien américain "il y a quelques jours". Le ballon a d'abord survolé les îles Aléoutiennes dans le nord de l'océan Pacifique, puis a traversé l'espace aérien canadien jusqu'aux États-Unis, où il a volé au-dessus de l'État du Montana, à une altitude bien supérieure à celle des avions de ligne, selon des médias américains citant des responsables de la défense. Il était aussi gros que trois bus réunis, selon ces sources.

États-Unis : le ballon espion chinois abattu par l'armée américaine © Visactu

"Un acte irresponsable" selon les Américains

Cette affaire a jeté un froid sur les relations entre Washington et Pékin, qui n'étaient déjà pas au beau fixe. Hasard du calendrier, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken devait se rendre à Pékin ce week-end pour une visite officielle. Une visite qui a finalement été "reportée" après la découverte du ballon. Anthony Blinken a rapidement dénoncé un "acte irresponsable" de la Chine et le Pentagone a assuré n'avoir aucun doute sur sa provenance et son usage à des fins d'espionnage. Le ballon a survolé un certain nombre de sites sensibles, selon le responsable du Pentagone. "Clairement, il est passé au-dessus de ces sites pour y recueillir de l'information" a-t-il indiqué. Le Montana abrite notamment des silos de missiles nucléaires.

La Chine conteste

La Chine a immédiatement regretté l'entrée "involontaire" d'un ballon sans pilote dans l'espace aérien américain, mais a contesté son utilisation comme outil d'espionnage : "Il s'agit d'un aéronef civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques", "en provenance de Chine", a reconnu un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. "Affecté par les Westerlies (Vents d'ouest, ndlr) et avec une capacité d'auto-direction limitée, l'aéronef a dévié loin de sa trajectoire prévue", a poursuivi le porte-parole.

Pékin a ensuite estimé que le survol controversé aux Etats-Unis d'un ballon d'observation chinois servait de prétexte pour "diffamer" la Chine. "Certains politiciens et médias américains utilisent l'incident comme un prétexte pour attaquer et diffamer la Chine", a déclaré dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.

Un autre ballon au-dessus de l'Amérique Latine

Ce vendredi, le département américain de la Défense a déclaré qu'un deuxième ballon de surveillance survolait l'Amérique latine. Après être passé au-dessus du Costa Rica et de la Colombie, ce deuxième ballon se trouverait désormais au-dessus du Venezuela.