États-Unis : les électeurs démocrates votent pour le "Super Tuesday"

Quel candidat démocrate pour affronter Donald Trump aux présidentielles américaines de novembre 2020 ? Mardi 3 mars, le "Super Tuesday" est l'étape la plus importante dans la course à l'investiture démocrate. 14 États votent le même jour, désignant un tiers des délégués qui éliront leur candidat pour l'élection présidentielle lors d'une convention en juillet. Les résultats de deux États seront particulièrement scrutés : ceux de la Californie et de ses 40 millions d'habitants, et ceux du Texas, et ses 30 millions d'habitants.

Le favori de ce "Super Tuesday", comme des primaires est le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders. À 78 ans, le rival malheureux d'Hillary Clinton aux primaires démocrates de 2016, fait la course en tête avec un programme très à gauche pour les États-Unis. Mais le "Super Tuesday" pourrait éventuellement redistribuer les cartes. Son principal rival Joe Biden, 77 ans, l'ancien vice-président de Barack Obama, accumule les ralliements de candidats centristes depuis sa victoire en Caroline du Sud samedi 29 février.