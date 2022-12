États-Unis : les fêtes de fin d'année menacées par une puissante tempête

"S'il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux", a exhorté le président Joe Biden ce jeudi 22 décembre, encourageant "tout le monde" à suivre les consignes localement. Une tempête provoque actuellement un froid polaire et de fortes perturbations dans une grande partie du pays. Or, des millions d'Américains doivent déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d'année.

ⓘ Publicité

Selon les autorités, neige et vents vont provoquer des blizzards à certains endroits, rendant tout déplacement "dangereux voire parfois impossible". Plusieurs Etats ont déclaré l'état d'urgence, comme New York, l'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord. Les Américains vont grelotter jusqu'au Texas, dans le sud. Le National Weather Service (NWS), service météo national, a déjà averti avoir observé d'impressionnantes chutes de température "en une heure ou moins".

Jusqu'à -55 degrés ressentis

Les forces de l'ordre du Wyoming ont publié des images frappantes du blizzard, prises mercredi de l'intérieur de la voiture de l'un de leurs agents. A l'extérieur, impossible de voir quoi que ce soit : "Visibilité zéro", expliquent les policiers. Plus de 5.500 vols avaient été annulés jeudi et 24.000 retardés. Les aéroports de Chicago et Denver sont particulièrement touchés.

Le front glacial doit encore se renforcer d'ici ce vendredi et perdurer durant le weekend de Noël. Sa puissance a fait dire à l'agence du NWS à Buffalo , dans l'Etat de New York, qu'il s'agissait "d'une tempête ne survenant qu'une fois par génération". Le Midwest et la région des Grands Lacs seront particulièrement touchés en fin de semaine, avec du blizzard. La température ressentie dans la région des grandes plaines devrait atteindre jusqu'à -55°c .

Une "bombe cyclonique"

"Un froid de cette ampleur pourrait provoquer en quelques minutes des engelures sur la peau exposée, ainsi que de l'hypothermie et la mort si l'exposition est prolongée", a alerté le NWS. S'ajoutent à cela, des bourrasques de vent, qui pourront souffler jusqu'à 80 km/h, provoquant de possibles chutes d'arbres et des coupures d'électricité.

Le site météorologique privé AccuWeather a prévenu de la possible formation d'une "bombe cyclonique", formée par la rencontre de l'air polaire avec une masse d'air plus chaud, provoquant une très rapide chute de pression. Le froid a déjà poussé certaines personnes à se lancer dans le "boiling water challenge", ou défi de l'eau bouillante. Elles publient des vidéos dans lesquelles elles lancent de l'eau très chaude en l'air pour la voir se cristalliser immédiatement.