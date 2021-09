VIDÉOS - La tempête Ida provoque des inondations impressionnantes à New York, l'état d'urgence déclaré

Un torrent dans les couloirs du métro, une rame de train qui croule sous les trombes d'eaux, des voitures flottantes dans les rues submergées... Les images prises dans l'Etat de New York après le passage de la tempête Ida sont impressionnantes. La gouverneure de l'Etat a déclaré l'état d'urgence dans la nuit de mercredi à jeudi en raison de ces inondations spectaculaires.

Les restes de l'ouragan Ida

Ces trombes d'eau ont été provoquées par le passage de la tempête Ida, restes de l'ouragan qui est passé dans plusieurs états du Sud et a provoqué la mort de sept personnes sur son chemin. D'impressionnantes tornades ont frappé en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland, où un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne est portée disparue après l'inondation d'un immeuble.

Rues et métro inondés

Des trombes d'eau sont tombées à partir de 21H30 sur New York, où plusieurs vidéos montrent des rues inondées, dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible.

Les maisons inondées en quelques minutes, la circulation impossible

Pluies et vents très violents ont également balayé le comté de Westchester, au nord de New York, avec nombre de sous-sols de maisons inondés en quelques minutes.

L'aéroport de Newark inondé

Vers 22h30, l'aéroport de Newark, l'un des trois aéroports de la ville, a aussi annoncé dans un tweet que "toutes les activités de vol étaient actuellement suspendues".

