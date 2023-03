États-Unis : trois enfants et trois adultes tués lors d'une fusillade dans une école primaire

Une jeune femme est entrée dans une école de Nashville et a ouvert le feu

Le bilan est lourd. Trois enfants et trois adultes ont été tués ce lundi par une jeune femme qui a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville (Tennessee), dans le sud des États-Unis, avant d'être abattue par la police, ont annoncé les autorités. La tireuse est entrée dans la matinée dans les locaux d'une école chrétienne privée, nommée "The Covenant School, munie de deux fusils semi-automatiques et d'un pistolet. Il n'y a pas d'autres blessés, a assuré la police.

Une tireuse "qui a l'air d'avoir moins de 20 ans"

Des agents ont rapidement été dépêchés sur place. Après avoir entendu des tirs à l'étage, ils s'y sont "immédiatement" rendus et ont "tué" l'assaillante, a précisé Don Aaron de la police de Nashville. La jeune femme, "qui a l'air d'avoir moins de 20 ans", a tiré de nombreux coups de feu lors de sa progression dans l'établissement. "Elle semble être adolescente" a-t-il assuré. L'école élémentaire "The Covenant" compte environ 200 élèves et une quarantaine d'employés.

Les États-Unis à nouveau endeuillés

Les États-Unis, où environ 400 millions d'armes à feu sont en circulation, sont fréquemment endeuillés par des fusillades meurtrières, y compris en milieu scolaire. Le drame le plus marquant récemment a eu lieu à Uvalde au Texas en mai, où un jeune homme, armé d'un fusil semi-automatique, a tué 19 enfants et deux enseignantes .

Après la tuerie, la Maison Blanche a répété son appel à interdire les fusils d'assaut : "Combien d'autres enfants devront être tués avant que les républicains au Congrès (...) adoptent une interdiction des fusils d'assaut ? ", a réagi la porte-parole après une nouvelle tuerie dans une école américaine. "Trop c'est trop", a encore dit Karine Jean-Pierre.

