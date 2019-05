Etats-Unis : un milliardaire donne 40 millions de dollars pour éponger les dettes d'étudiants américains

Ils avaient sûrement prévu de jeter en l'air leur mortier, ou toque, ce couvre-chef traditionnellement porté lors des cérémonies de remise de diplôme aux Etats-Unis. Nul doute que les 400 étudiants de l'université de Morehouse, à Atlanta, en Géorgie avaient doublement envie de fêter la fin de leur cursus ce dimanche. En plus de leur diplôme, ils ont pu célébrer leur entrée dans la vie active délestés de leurs dettes estudiantines. Le milliardaire Robert F. Smith, venu assister à la cérémonie, leur a promis qu'il effacerait leur ardoise : soit 40 millions de dollars environ !

STORY DU JOUR AUX US : le milliardaire Robert F. Smith invité à la remise des diplômes de l’université Morehouse d’Atlanta annonce à 400 jeunes qu’il efface leurs prêts étudiants et les remboursent pour eux. La réaction du gars en bas en gauche de l’écran est priceless #usapic.twitter.com/16L93azl3f — Gregory Philipps (@gregphil) May 20, 2019

"Si j'étais capable de faire un salto arrière je le ferais !"

Le milliardaire américain, dont la fortune est estimée à 4,4 milliards de dollars, était présent pour recevoir un diplôme honorifique. Plus tôt cette année, l'homme d'affaires, avait déjà dit qu'il donnerait 1,5 million de dollars à l'établissement. Il versera finalement une quarantaine de millions de dollars, à la grande surprise des étudiants mais aussi de l'université. "Ma famille va créer une bourse pour effacer vos prêts étudiants, cette action aidera à améliorer les vies d'autres Américains noirs", a déclaré Robert F. Smith. C'est le plus grand don de l'histoire de cette université.

Son annonce a été accueillie par les cris de joie et les applaudissements des quelque 400 diplômés, venus avec leurs parents. "Si j'étais capable de faire un salto arrière, je le ferais !" s'est réjouit Elijah Dormeus, un étudiant. Ce fils d'une conductrice de bus avait 90.000 dollars de dette estudiantine, jusqu'à ce que Robert F. Smith ne lui enlève ce poids.

Les frais d'université, un boulet pour les étudiants américains

Ce don est plus que bienvenu pour ces centaines d'étudiants. Certains sortent de leurs études très endettés à cause de leurs frais d'inscription à l'université, et commencent donc leur vie active avec un boulet au pied. Etudier aux Etats-Unis coûte extrêmement cher : environ 21.000 euros pour un diplôme de deux ans dans une université publique, 84.000 euros pour un diplôme de quatre ans. Pour les grandes universités privées telles que Harvard ou Stanford, une seule année revient à environ 45.000 euros, rien qu'en frais d'inscription.

Le problème est tel qu'aujourd'hui de plus en plus d'étudiants sont incapables de rembourser leurs dettes. La question des prêts étudiants est devenue une affaire nationale, et certains démocrates l'inscrivent au cœur de leur programme pour la présidentielle de 2020. Selon l'agence Fitch, la dette estudiantine dépasse aujourd'hui les mille milliards de dollars aux Etats-Unis.