Etats-Unis : une voiture percute la foule d'une parade de Noël, plusieurs morts

Ce véhicule de type SUV a renversé les barrières et a percuté une foule rassemblée pour une parade de Noël à Waukesha dans le Wisconsin. Le bilan est encore incertain, il y a "des morts" et plus de 20 blessés selon la police.