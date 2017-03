Europe: la vague populiste touchera-t-elle les Pays-Bas?

Les Pays-Bas choisissent leurs députés ce mercredi 15 mars. C'est un scrutin observé de très près en Europe: le "Parti pour la liberté", parti populiste d'extrême-droite, pourrait remporter une vingtaine de sièges, sur 150. Il veut fermer les mosquées et réclame l'interdiction du Coran.

Dans les grandes capitales du continent, cette élection législative aux Pays-Bas est vue comme un indicateur de l'audience de l'extrême-droite en Europe, et de l'euro-scepticisme. Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, qui représente le Parti populaire libéral et démocrate (VDD), entend bien mettre fin à ce qu'il appelle "l'effet domino", la vague populiste qui a provoqué le Brexit en Grande-Bretagne puis l'élection de Donald Trump aux États Unis.

Le populiste Geert Wilders compte sur ses législatives pour faire passer son message xénophobe © Maxppp - Robin Utrecht

Pour combattre cette progression du populisme en politique, Mark Rutte utilise une métaphore venue du ballon rond: les élections législatives aux Pays-Bas, ce sont les quarts de finales, les demi-finales vont se disputer en France ce printemps, avec les élections présidentielles et législatives, puis la finale se jouera en Allemagne, en septembre, avec les élections fédérales.

L'Allemagne, où les thèmes populistes et xénophobes touchent de plus en plus de citoyens. L'AfD partage un certain nombre d'idées fortes avec le "Parti pour la liberté" de Geert Wilders et avec le Front national. "Alternativ für Deutschland" est aussi un mouvement anti-immigration, qui risque de donner du fil à retordre à Angela Merkel et à son principal challenger, le socialiste Martin Schulz.

Les mouvements populistes et d'extrême-droite en Europe © Visactu - .

Aux Pays-Bas, Geert Wilders réclame l'arrêt total de l'immigration en provenance des pays musulmans, la fermeture des mosquées et l'interdiction du Coran. Comme le Front national chez nous, il défend la sortie de l'euro. Et les tensions de ces derniers jours avec la Turquie, après l'annulation de plusieurs meetings électoraux en faveur du président Erdogan, pourrait lui faire gagner des voix.

Les électeurs devront choisir entre 28 partis

Le Parti pour la Liberté ne pourra pas gouverner les Pays-Bas ni même, sans doute, entrer au gouvernement. Les derniers sondages lui donnent 14% des voix. Le Parti populaire libéral et démocrate, actuellement au pouvoir, ne se porte pas beaucoup mieux, avec 17% des intentions de vote. Pour gouverner, il va falloir nouer des alliances, et Mark Rutte refuse déjà de travailler avec son adversaire. Comme on l'a déjà vu en France, il appelle ses concitoyens à voter "utile". Enfin ce mercredi, c'est aussi la réputation de tolérance des Néerlandais qui est en jeu.

On connaitra jeudi la nouvelle composition de la Chambre basse du Parlement néerlandais.

