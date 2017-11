Optimisation fiscale : Lewis Hamilton et Nike également cités dans les Paradise Papers

Le nom du coureur automobile figure à son tour dans les documents portant sur l'optimisation fiscale. Il est soupçonné de détenir des sociétés dans des paradis fiscaux. La multinationale Nike est également citée dans ces fuites de documents.

L'affaire des Paradise Papers éclabousse également des vedettes du monde du sport : ce lundi soir, c'est le coureur de formule 1 Lewis Hamilton qui se trouve impliqué dans cette enquête mondiale, épinglé pour ses pratiques fiscales.

Lewis Hamilton est le sportif le mieux payé, et le plus riche de Grande-Bretagne, largement devant les footballeurs, les boxeurs et les rugbymen, avec un salaire annuel de 30 millions d'euros et une fortune estimée à plus de 200 millions d'après le Sunday Times.

Lewis Hamilton échappe à la TVA pour un jet privé

Selon l'enquête conjointe de la cellule investigation de Radio France en partenariat avec le Consortium international des journalistes d'investigation et le journal allemand Süddeutsche Zeitung, il est au coeur d'un montage financier complexe qui en fait le principal actionnaire de plusieurs sociétés basées dans des paradis fiscaux, comme les Îles Vierges, l'île de Man ou encore l'île anglo-normande de Guernesey.

Le coureur utilise un système de sociétés "en cascade" pour être exempté de TVA sur ses luxueux moyens de transport, dont un jet privé, estimé à une vingtaine de millions d'euros et un coût d'entretien annuel de trois millions. Il affirme louer cet avion à des tiers à des fins commerciales, via une société implantée sur l'île de Man. Un mécanisme qui lui permet d'échapper à environ 4.000.000 d'euros de TVA. Pourtant, il utilise aussi cet avion pour ses déplacements personnels.

Une filiale de Nike qui paie zéro impôts en Europe

Egalement épinglée par ces Paradise Papers, la branche européenne de la multinationale Nike. Depuis plus de 10 ans, le géant américain a utilisé une série de montages financiers aux Pays-Bas pour éviter le paiement de plusieurs milliards d'euros d'impôts. Nike Europe a fait usage de montages de plus en plus audacieux, au fur et à mesure que progressait la législation contre l'évasion fiscale.

Ainsi, en 2014, Nike crée Nike Innovate CV, à la fois aux Pays-Bas et en Oregon. Cette société à double tête ne paie d'impôts ni en Europe, ni aux Etats-Unis. Résultat, Nike est invisible pour le fisc, tout en respectant les règles.