EVENEMENT - Un an de guerre en Ukraine, et maintenant ?

Le 24 février 2022, la guerre éclatait en Ukraine . Un an plus tard, le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l'Homme de Verdun propose de revenir sur ces 12 mois qui ont changé l'Ukraine, l'Europe et le Monde. Au programme, un plateau d'invités lors d'une émission spéciale diffusée sur France Bleu Lorraine ce jeudi 23 février de 19h à 21h.

L'émission réunit 24 invités, issus de France et d’Ukraine. Réfugiés, soldat de l’armée ukrainienne, responsable de l’accueil des réfugiés en France, directeur de Musée à Kyiv, professeur d’histoire, chefs d’entreprises...

Ecouter l'émission en direct, animée par Bertrand Fissot, responsable des programmes à France Bleu Lorraine, Philipe Hansch, le directeur du Centre Mondial de la Paix, et Libua (Liubov Zhurbenko), chroniqueuse ukrainienne, radio à Kiev, réfugiée depuis mars 2022 en Moselle et chroniqueuse à France Bleu Lorraine et le politologue François Laval, directeur de Sciences Po à Nancy.

Le début du conflit

Il sont nombreux à se souvenir de ce moment précis, celui où tout s'est déclenché. Ievgen KOPOTENKO qui est un chef de cuisine bien connu en Ukraine se rappelle : "Vers 4 h 40, mon associée dans la restauration, Inna Popereshniuk, m'a appelé et m'a dit que la guerre avait commencé. Je me suis réveillé, j'avais pris ma valise d’urgence. J'avais une voiture sous la maison et deux minutes plus tard je conduisais déjà ma voiture. J'ai emmené ma sœur et nous sommes sortis de la ville. Je l'ai fait à l'époque, quand il n'y avait aucune information officielle de ce qui se passait. Lorsque l'information a été diffusée, j'étais déjà à loin de Kyiv".

Les témoins, simples anonymes, journalistes, ou responsable politique viendront raconter ce conflit et ses origines, qui couvait depuis des années. La personnalité de Poutine et son discours ces dernières années, laissait présager un avenir compliqué.

La guerre et ses conséquences en Ukraine

L'une des premières conséquence visible, notamment du point de vue de l'Europe, c'est la question des réfugiés, fuyant l'Ukraine. Les images des colonnes de véhicules ont beaucoup marqué les esprits. Les pays européens se sont mobilisés souvent fortement, même s'il y a des différences.

Puis la guerre s'est installé et le soutien à l'Ukraine s'est structuré, au niveau des Etats, mais aussi des citoyens. C'est aussi la question du temps qui est posée. Comment aider les populations, et quel soutien logistique faut-il apporter ?

Enfin, le conflit, c'est aussi un état des lieux aujourd'hui, pour ceux qui vivent en Ukraine, mais aussi ceux qui sont obligés de vivre éloignés malgré leur envie d'y revenir.

Parmi les 24 invités en plateau, il y aura notamment :

François HOLLANDE , ancien Président de la République

, ancien Président de la République Mykhaïlo PODOLIAK , 1er conseiller du Président Volodimir ZELINSKY

, 1er conseiller du Président Volodimir ZELINSKY Gérard LARCHER , Président du Sénat

, Président du Sénat Kirylo BUDANOV , Chef du Renseignement de l’armée Ukrainienne

L'émission est diffusée le 23 février de 19h à 21h lors d’une émission spéciale sur l’antenne de France Bleu Lorraine.

