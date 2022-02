EXCLU VIDEO - L'ONG "Smile for Ukraine", créée par un Nîmois, met des familles ukrainiennes à l'abri

L'ONG "Smile for Ukraine", créée par Nicolas Tacussel, nîmois d'origine ukrainienne, agit pour les civils ukrainiens. Dans le nord du pays, à Tchernigov, des bénévoles de l'ONG ont mis à l'abri les jeunes patients d'un hôpital pour enfants et leurs familles dans un sous-sol anti-aérien.

A Tchernihiv, au nord du pays, plusieurs familles ukrainiennes se sont réfugiées au sous-sol d'un hôpital pour enfants. Elles sont aidées par l'association "Smile for Ukraine", créée par un Nîmois.

Ce jeudi, après une attaque massive tôt dans la matinée de la Russie sur l'ensemble de l'Ukraine, les citoyens ukrainiens tentent de fuir ou de se protéger des frappes aériennes. Pour venir en aide à ces familles ukrainiennes, des ONGs tentent de s'organiser sur place. Parmi elles, l'ONG "Smile for Ukraine" créée en 2014 par Nicolas Tacussel, nîmois d'origine ukrainienne.

La mission première de cette ONG est de venir en aide aux orphelins de guerre dans les régions du Donbass. Le Donbass, cette région tout à l'est du pays, à la frontière avec la Russie, connaît depuis 2014 des conflits très réguliers, mais jusqu'alors isolés, entre soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes. Depuis ce jeudi matin et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'organisation humanitaire travaille dans l'urgence.

C'est le cas à Tchernigov, au nord de l'Ukraine, à 150 kilomètres de la capitale Kiev et à une centaine de kilomètres de la frontière russe, dans cet hôpital pour enfants.

Après que l'alarme aérienne a retenti, les citoyens ont craint une attaque par les airs. C'est à ce moment que Sergey, un des coordinateurs régionaux de "Smile for Ukraine" a décidé d'organiser un refuge dans le sous-sol anti-aérien de l'hôpital pour enfants pour les jeunes patients et leurs familles, mais aussi pour tous les habitants qui le souhaitent.

Le nombre de personnes sur place est difficile à estimer, selon Nicolas Tacussel, mais "ils sont au minimum une vingtaine d'individus".

Ce jeudi soir, "tout va bien pour Sergey et les enfants à Tchernigov", selon le Nîmois Nicolas Tacussel, qui prend régulièrement des nouvelles. "Ils sont épuisés, la plupart d'entre eux dorment, c’est très calme." Les bénévoles se relaient toutes les deux heures pour sortir de l'abri charger les téléphones et prendre des nouvelles.

Cette première journée d'offensive a été qualifiée de "succès" par le ministère russe de la Défense. En quelques heures, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, aussi bien militaires que civils.

