Explosion sur le Dakar : "Peut-être un attentat" estime le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian

Pour la première fois depuis l'explosion survenue avant le départ du rallye Dakar en Arabie saoudite, qui a grièvement blessé le pilote orléanais Philippe Boutron, le ministre des Affaires étrangères s'exprime. Sur BFM TV ce vendredi matin, Jean-Yves Le Drian estime que "c'est peut-être un attentat terroriste".

Peut-être un attentat terroriste contre le Dakar

"Nous l'avons fait savoir très vite et nous avons dit et aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu'il fallait être très transparent sur ce qui s'est passé, parce qu'il y avait des hypothèses selon lesquelles cela pouvait être un acte terroriste. Il y a déjà eu des actes terroristes en Arabie saoudite contre des intérêts français, il est important de protéger nos concitoyens, d'avertir, de prévenir et de demander la plus grande transparence", indique le ministre français. "Le parquet national antiterroriste s'est saisi, il y a peut-être eu un attentat terroriste contre le Dakar".

Peut-être ça valait le coup de renoncer au Dakar

Sur le fait que l'explosion survenue le 30 décembre à Djeddah n'ait été révélée publiquement que le 1er janvier, Jean-Yves Le Drian répond à Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV : "Nous, nous avons réagi tout de suite". La France enquête-t-elle ou est-ce que se sont les Saoudiens qui enquêtent ? "Des enquêteurs français iront sur place", répond le ministre des Affaires étrangères. Il ajoute qu'il "faut être très vigilants" quant à la sécurité du rallye et des pilotes : "Nous avons pensé que peut-être ça valait le coup de renoncer à cette manifestation sportive, les organisateurs ont décidé de la maintenir, il faut être très précautionneux", dit Jean-Yves Le Drian.

À la question "le Dakar aurait-il dû s'arrêter ?" Le ministre répond : "Au moins mettre en place des dispositifs de protection suffisants et renforcés, je pense qu'ils l'ont fait mais en tout cas la question reste posée".