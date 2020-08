Explosions à Beyrouth : l'association humanitaire grenobloise SOS Attitude est sur place

Il leur a fallu attendre trois jours pour pouvoir prendre l'avion et se rendre à Beyrouth au Liban. La raison : les tests Covid requis pour s'envoler. Pourtant, John Diksa et son compagnon de route Clément étaient prêts dès le lendemain de la catastrophe survenue dans la capitale libanaise mardi 4 août dernier. Ils sont arrivés ce samedi sur place pour apporter une aide d'urgence avec des tentes et des lampes solaires pour les familles dans le besoin.

C'est assez émouvant de voir des Libanais de France venus ici pour aider, comme les nombreux jeunes qui balaient les rues pour pouvoir circuler à nouveau. - John Diksa, président de SOS Attitude.

"J'ai fait une cinquantaine de missions dans ma vie, mais je n'ai jamais vu un tel engouement que celui du peuple libanais", raconte John Diksa, le président de l'association grenobloise d'aide humanitaire SOS Attitude. Généralement, la structure intervient après des catastrophes naturelles exceptionnelles, mais dans le cas du Liban, il n'a voulu retenir que le caractère exceptionnel.

John Diksa constate l'ampleur des dégâts à son arrivée dans la capitale libanaise. - John Diksa

Dans ses bagages, John Diksa a apporté une dizaine de tentes "spécialement conçues pour ce genre de situation, très solides et familiales" détaille-t-il. "On travaille avec des structures locales pour essayer d'identifier les familles les plus nécessiteuses en terme d'abris" précise-t-il encore.

C'est trop peu vu le nombre de victimes. "Jeudi prochain (le 13 août), on a une cinquantaine d'autres tentes qui arrive avec 650 lampes solaires fournies par la fondation Schneider Electric. Il n'y a pas d'électricité et ça va permettre à certaines familles d'avoir un peu de lumière la nuit", ajoute John Diksa. Il est accompagné de Clément, 20 ans, un autre membre de l'association, qui effectue sa deuxième mission humanitaire avec SOS Attitude.

C'est ce type de tentes que John Diksa a apporté avec lui au Liban. Ici en Italie pour venir en aide aux victimes d'un séisme en août 2016. - John Diksa