Explosions à Beyrouth : la région Centre Val-de-Loire propose une aide de 100 000 euros pour le Liban

Dans un communiqué publié jeudi soir, François Bonneau, le président (PS) de la région Centre Val-de-Loire, et le premier vice-président Marc Gricourt, proposent que la collectivité débloque une enveloppe exceptionnelle de 100.000 euros pour venir en aide aux libanais, durement touchés par les explosions survenues le 4 août sur le port de Beyrouth et qui a ravagé une partie de la capitale libanaise.

Répondre aux immenses besoins des victimes et du peuple libanais

"Devant l’ampleur des dégâts, face à la détresse de habitants et à l’impérieuse nécessité d’un mouvement international de solidarité, François Bonneau et Marc Gricourt proposent l‘envoi d’une aide d’urgence exceptionnelle de 100 000 euros pour répondre aux immenses besoins des victimes et du peuple Libanais", précise le communiqué. "Nous exprimons notre très vive solidarité avec les Libanais face à ce drame. Nos pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs proches."

François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire © Radio France - Antoine Denéchère

Cette aide humanitaire devrait être débloquée lors de la prochaine réunion de la commission permanente de la Région Centre Val-de-Loire le 11 septembre. "Elle sera versée aux organisations intervenant dans le cadre de cette terrible catastrophe".