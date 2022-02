Face à la menace russe, les Ukrainiens de France s'inquiètent pour leurs familles restées au pays

La tension ne cesse de grimper en Ukraine après les déclarations de Vladimir Poutine en début de semaine. Le président russe a déclenché un tollé international en reconnaissant l'indépendance de deux provinces séparatistes ukrainiennes. Le maître du Kremlin a ordonné le déploiement de son armée dans les territoires sécessionnistes et la crainte d'une escalade militaire est plus forte que jamais. Les Etats-Unis ont d'ailleurs franchi le pas en déclarant mardi soir que cette opération signait le "début d'une invasion en Ukraine", selon les propos du président américain Joe Biden qui assure que Poutine "a directement attaqué le droit de l'Ukraine à exister".

Une atmosphère pesante et inquiétante pour les Ukrainiens qui vivent en France et ceux qui ont de la famille dans ce pays. Comme cet habitant de la Somme, Jean-Bernard Dupont Zelnyczenko, un inspecteur académique à la retraite et originaire d'Ukraine. Il prend des nouvelles très régulièrement de sa famille et de ses amis qui vient là-bas. Il se dit "très touché" par la situation qui touche ce pays qu'il associe à sa mère. "Ma maman n'est plus là, mais l'Ukraine est encore là. J'y suis allé, j'ai appris l'Ukrainien, c'est une partie de ma vie. J'ai deux amours : la France et l'Ukraine".

Il estime probable "qu'une partie des Ukrainiens va quitter le pays pour fuir la guerre". Sa plus grande crainte est celle d'une invasion totale du pays mais le retraité ne veut pas y croire. "La plupart des Ukrainiens que je connais et qui occupent des postes importants à Kiev (la capitale, ndlr), avec lesquels j'ai parlé, ne croient pas à une invasion qui irait jusqu'à Kiev. Ce n'est pas possible. Moi non plus, je n'y crois pas et je pense que Poutine a compris que même son état major en partie n'est pas d'accord pour envahir l'Ukraine", explique Jean-Bernard Dupont Zelnyczenko.

Pour Chorick, une Ukrainienne qui tient une épicerie russe et arménienne à Nîmes dans le Gard, l'inquiétude est grande. Elle pense à sa famille installée près de la frontière russe. Ses proches ont peur et n'osent presque plus sortir de chez eux. Chorick appelle sa belle-sœur presque tous les jours, des échanges très courts de peur d'être espionnée. "Elle a peur de parler dans le détail. Elle m'a dit qu'elle avait peur de sortir pour acheter de la nourriture. Pour protéger les enfants, ils restent plutôt dans leur maison enfermés", explique la Nîmoise.

Seule sa nièce a réussi à fuir avec sa fille pour se réfugier à Moscou. Mais le reste de la famille ne compte pas abandonner leur maison. "Ma belle sœur m'a dit, je reste même si je dois mourir chez moi", a déclaré Chorick qui, à contrecœur, comprend cette décision. D'origine arménienne, la famille a déjà connu l'exode. Alors fuir une seconde fois et tout reconstruire, ce n'est pas envisageable. Pour Alena Gautier aussi, c'est la peur pour sa famille qui domine. Propriétaire d'une boutique en Mayenne à Laval, cette Ukrainienne s'inquiète surtout pour sa mère et sa sœur qui habitent à Kiev. Certains membres de sa famille ont déjà préparé leurs valises, "pas pour partir du pays mais pour mettre la femme et les enfants à l'abri".

Elle explique que sa famille est prête à se battre pour se protéger, pour défendre leur pays, leur identité : "Elle est prête à tout". "Mon cousin en retraite a déjà acheté une kalachnikov, si besoin pour faire la guerre, il ne va pas faire ça avec un couteau", indique Alena qui, elle aussi, aimerait retourner dans son pays en cas de conflit, mais ne le peut pas en raison de sa fille, encore très jeune. Elle appelle sa mère et sa sœur quotidiennement et pour l'instant, la vie normale suit son cours.

S'il a vécu une grande partie de sa vie en France, en Isère, Maksym Bukhar, 32 ans, a choisi de retourner vivre à Kiev en 2020. Ce Franco-Ukrainien, explique que pour l'instant, sa vie quotidienne n'a pas changé et que les rues de la capitale ne sont pas en proie à la panique. Il a néanmoins remarqué une augmentation du nombre de policiers, signe d'une tension diplomatique grandissante.

Maksym se tient prêt à parer à toute éventualité. "On est préparés pour le pire, en espérant pour le mieux", explique-t-il. Il ressent une volonté et une détermination chez ses compatriotes à protéger les siens, lui le premier. "On est prêts à prendre des kalachnikovs et à protéger nos familles, explique-t-il. Il est hors de question de partir. Si tout le monde part, qui va rester ? Ça suffit, ça dure depuis 8 ans, on n'a plus rien à perdre."

Pour le Franco-Ukrainien, la situation n'est pas simple à comprendre du côté européen. "L'Europe commence seulement à se réveiller. Tout a démarré en 2014, donc c'est déjà un peu trop tard", regrette-t-il en faisant référence à la révolution de Maïdan qui a conduit à la destitution du président ukrainien à l'époque. Maksym espère que le dialogue diplomatique fera son œuvre. Cependant, il estime que "pour Poutine, cette diplomatie n'empêchera pas la violence".

Pavel, militaire ukrainien sur le front et proche d'une famille de Haute-Vienne

Pour Josiane Mongard, présidente de l'association à but humanitaire Echanges Limousin Ukraine, l'inquiétude est grande. A Rilhac-Rancon (Haute-Vienne), où elle réside avec sa famille, elle a accueilli Pavel, jeune Ukrainien qui avait 9 ans la première fois qu'il est venu en France. Chaque année, il venait passer trois mois chez elle. Aujourd'hui âgé de 31 ans, Pavel est militaire engagé dans l'armée ukrainienne. "Il est en première ligne dans le Donbass, j'ai réussi à communiquer avec lui par Facebook dimanche et il n'avait pas le moral... Il est dans des tranchées et il voit les russes de l'endroit où il se trouve" explique t-elle et elle ne cache pas son inquiétude.

Josiane Mongard communique dés qu'elle le peut avec Pavel, un jeune militaire ukrainien en première ligne dans le Donbass © Radio France - Françoise Ravanne

Pour Josiane, son mari et ses enfants, Pavel est un membre de la famille. "Ils le considèrent comme un frère, même nos amis le connaissent et demandent de ses nouvelles. En première ligne je sais qu'il entend des obus et des tirs et c'est normal qu'il n'ait pas le moral car à 31 ans on a qu'une envie, c'est rentrer chez soi en vie" poursuit Josiane. Son association a collecté pendant plusieurs années du matériel pour venir en aide aux habitants du Donbass, cette région de l'est où les séparatistes pro-russes s'opposent au gouvernement ukrainien.

Après la guerre de Crimée, Tony Marcelaud s'occupait d'acheminer dans la région l'aide humanitaire collectée . Cet habitant de Bersac-sur-Rivalier partait seul au volant de son convoi deux fois par an et aujourd'hui il a gardé des contacts là bas. "Bizarrement les gens que j'ai eu au Donbass sont moins inquiets que dans les autres villes d'Ukraine mais il faut dire que la guerre était déjà là, ça fait 8 ans que ça dure et quand j'allais là bas il y avait déjà des tirs d'obus quotidiennement" explique t-il.