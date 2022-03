Sainte-Luce-sur-Loire : "Notre priorité c'est nos enfants" témoigne une mère de famille ukrainienne

Les Ukrainiens Ilia, Svetlana et leurs trois enfants, accueillis par un couple de Lucéens, Alexis et Anne Struve.

Ils ont tout laissé derrière eux. Ilia et sa femme Svetlana ont fui Kiev avant les premiers bombardements en Ukraine, pour mettre à l'abri leurs trois enfants. La dernière, Stefania, a seulement quatre mois. Ensemble ils ont parcouru 3.000 kilomètres dans leur voiture en emportant seulement quelques vêtements pour relier Kiev à Sainte-Luce-sur-Loire, où un couple d'amis les héberge.

"C'était une évidence. La question ne se posait pas", pour Alexis Struve, Lucéen ayant travaillé cinq ans à l'ambassade de France en Ukraine. Prêtre orthodoxe, il y a rencontré Ilia et Svetlana, qu'il accueille aujourd'hui chez lui.

Ils sont comme mes enfants, comme des frères. - Alexis Struve, qui héberge une famille ukrainienne

"Heureusement nous sommes partis avant que tout cela ne commence, parce qu'on a senti que ça allait dégénérer très vite, et on voulait avant tout protéger nos enfants. Notre priorité c'est nos enfants et leur avenir", confie la mère de famille, Svetlana, qui a du mal à contenir son émotion. Son fils aîné, 10 ans, la console en la prenant dans ses bras.

Il me démange de prendre les armes et de partir me battre là-bas. - Ilia, Ukrainien à Sainte-Luce-sur-Loire

"Les enfants comprennent très bien ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de mots", explique Ilia, les traits tirés et le regard assombri par les images d'une guerre qu'il vit à distance. "Il me démange de prendre mon fusil et de partir pour me battre là bas, et défendre mon pays", lâche t -il.

Mais il ne le fera pas. Pour ses proches. Le père de famille restera à Sainte-Luce, en espérant qu'une chose, "que l'Ukraine puisse vaincre". Et ce ne sera pas simplement la victoire de son pays, ajoute-t-il, mais celle de l'ensemble du monde "face au mal créé par Poutine".

Un appel aux dons

Depuis l'arrivée de ses amis ukrainiens chez lui, Alexis Struve explique que son rôle est de "consoler". D'apporter un peu d'espoir sans doute aussi. Celui d'un retour prochain en Ukraine. "Ils reviendront. Et ils reviendront avec toutes leurs compétences. Ils vont reconstruire leur pays", assure-t-il.

Le Lucéen lance un appel aux dons, relayé par la maire de Sainte-Luce-sur-Loire. Trois permanences de collectes seront organisées lundi 7, jeudi 10 et lundi 14 mars de 17h à 20h salle Louis-Dagorne.

La liste (non exhaustive) des produits : Médicaments, pansements chirurgicaux taille minimum 10x10, compresses stériles, bandages, Bétadine, Doliprane, Ibuprofène, Fervex, anti-diarrhée, seringues 5 ml, gants chirurgicaux taille L, trousses de soins, vêtements, nourriture et couches pour bébé, tampons, serviettes hygiéniques, fruits secs, nourriture en conserve, vitamines, couvertures économes de chaleur, sacs de couchage, imperméables, oreillers, brosses à dents, serviettes, alcool à 90°, piles, lampe de poche, casques d'armes...

Contact : steluce.solidarite.ukraine@gmail.com