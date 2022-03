Guerre en Ukraine : la CCI Amiens-Picardie se mobilise pour les entreprises de la Somme

La guerre en Ukraine va faire souffrir l'économie française. C'est ce qu'a prédit le président de la République Emmanuel Macron, lors d'une allocution télévisée le 2 mars. Pour y faire face, la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France met en place une task force. En quoi va-t-elle consister ? La présidente de la CCI Amiens-Picardie, Fany Ruin, l'a expliqué à France Bleu Picardie.

France Bleu Picardie : À quoi va ressembler cette cellule d'aide ?

Fany Ruin : Comme au moment du Covid-19, il va y avoir un numéro unique. On a à peu près 170 entreprises dans les Hauts-de-France qui travaillent avec l'Ukraine. Elles ont toutes été appelées, et on va les orienter vers les aides gouvernementales. Plusieurs aides ont été mises en place, et ça va vraiment être de l'accompagnement tout au long de l'évolution de la situation. Parce que très clairement, on a des entreprises comme Bonduelle qui font 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en Russie et 10 millions en Ukraine. J'échangeais avec une entreprise hier, qui travaille avec la Russie : elle a envoyé de la marchandise, mais elle n'est pas sûre d'être payée. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un blocage de tous les échanges financiers.

Il y a aussi une tension sur l'approvisionnement des matières premières ...

Bien sûr. Et puis on va aussi avoir des soucis au niveau pétrolier : on a 24% des importations régionales qui sont des produits pétroliers, 40% des importations qui sont des hydrocarbures. Et on le voit, il y a déjà eu des augmentations, donc ça va être compliqué. On veut aussi renforcer la vigilance cyber.

Vous craignez que les entreprises françaises qui travaillent en Ukraine et en Russie soient attaquées sur leurs sites Internet ?

Oui, tout à fait. Et les grosses entreprises sont plutôt accompagnées là-dessus, moins les PME et les TPE. On a un gros travail à faire là-dessus. Un site, déjà mis en place, va accompagner ces entreprises. C'est primordial.

Cette guerre en Ukraine qui éclate après deux ans de pandémie de Covid-19, à quel point est-ce un nouveau coup dur pour nos entreprises ?

On a été sous cloche pendant deux ans. Pendant deux ans, on a appris, on s'est rendu compte qu'il fallait réindustrialiser la France parce qu'on n'était pas autonome et là, je crois que ça nous met face à nos responsabilités. La France a besoin d'être réindustrialisée, on a besoin d'être un minimum en autonomie. Sans oublier, bien sûr, les importations et les exportations.

La CCI veut aussi venir en aide aux réfugiés ukrainiens ...

Oui, il y a une forte mobilisation de nos entreprises envers les Ukrainiens, et une collecte sera organisée dès la semaine prochaine.