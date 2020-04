Fatma Zaïri : Une grande voix de Kantara s’est éteinte.

Fatma Zaïri après un long combat contre la maladie a rendu l’âme. France Bleu RCFM apprenait cette nouvelle avec beaucoup de tristesse. Fatma Zaïri durant trois ans de 2010 à 2013 avait collaboré aux émissions « Kantara » et « Mediterradio » elle faisait donc partie de la famille radiophonique publique insulaire. C’est une grande voix de radio qui s’est éteinte c’est une grande journaliste et universitaire qui nous quitte.

En ce décembre 2010 la révolution de « jasmin » fait souffler un vent de libertés sur la Tunisie. Kantara chaque semaine en direct fait vivre les évènements aux auditeurs de Corse , du Maghreb ,d’Egypte et d’Espagne ,avec les journalistes tunisiens de l’époque Habib Belaïd, Zakia Hadiji et Fatma Zaïri. En quelques semaines la radio tunisienne change de ton et les risques que les journalistes prenaient sous la tyrannie de Ben Ali, pour servir l’information, se transforment en ligne éditoriale nouvelle. Habib Belaïd est bombardé directeur de la Radio et Fatma Zaïri prend le relais à Kantara jusqu’en 2013. « Ce furent trois années de bonheur j’espère que tu en auras autant » confie telle à Mayada Shili qui lui succède depuis cette date et qui hésitait un peu.

Dans un français impeccable celle qui était aussi professeur de littérature française à l’Université de Tunis donne dans Kantara ses reportages, ses commentaires, ses analyses, ses interviews d’une Tunisie Nouvelle. Un regard juste, réaliste, une vérité sans concession, un travail journalistique qui est aussi le fruit de sa grande culture . Fatma Zaïri était une passionnée de littérature et une passionnée de radio.

Depuis 1990 elle a intégré la RTCI elle y produit des émissions les plus éclectiques « Africanity », « Au féminin », » « Les poètes arabes chantent » « Le magazine de la sécurité routière ». Elle assure aussi la couverture des évènements culturels nationaux. . Dans la vie elle milite également pour de grandes causes. C’est une femme, une journaliste pleine de vie.

Elle est membre de la commission radio de la COPEAM (Commission permanente de l’audiovisuel en Méditerranée).

Elle intègre peu de temps après Kantara, l’autre émission méditerranéenne de RCFM « Mediterradio » qui est produite uniquement à l’époque en partenariat avec RadioPress en Sardaigne. Elle y assure dans un parfait italien (après l’arabe et le français, l’Italien est la 3e langue parlée en Tunisie), une chronique bimensuelle au côté de Lesia Sargentini qui en langue Corse de l’autre côté de la Méditerranée depuis le siège de la région Toscane à Florence, assure une chronique européenne.

Fatma Zaïri apparait ainsi une complète journaliste méditerranéenne. Elle porte avec sa voix, dans sa voix, la voix d’un pays qu’elle aime, qu’elle scrute, qu’elle traduit. Une voix sage mais qui ne s’autorise aucune censure dans le rendu et l’analyse de l’histoire du quotidien qui est l’essence même du journalisme.

Cette grande voix s’est éteinte à jamais et nous sommes si triste...