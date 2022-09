"Femme, vie, liberté" : plus de deux cents personnes à Strasbourg pour protester contre la répression en Iran

Sa mort a provoqué des manifestations partout en Iran. Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran, la capitale, le 13 septembre. Elle était accusée d'avoir mal porté son voile. Des mobilisation ont désormais lieu dans le monde entier. À Strasbourg, plus de deux cents personnes se sont réunies place Gutenberg samedi 24 septembre pour dénoncer la répression du régime iranien.

Une manifestation pour les femmes du monde entier

"Quand j'ai appris sa mort, j'ai crié. Je n'ai même pas réussi à pleurer. J'avais une telle rage", explique Sepideh Neydavoodi, franco-iranienne basée à Strasbourg. Une rage qu'on entend dans les nombreux chants entonnés par la foule. Avec un slogan qui revient en boucle : "Femme, vie, liberté".

Dans les bras des manifestants, il y a le portrait de Mahsa, mais aussi celui d'autres femmes ou opposants au régime emprisonnés ou tués. Reyan, qui a vécu une grande partie de sa vie en Iran avant d'arriver à Strasbourg, brandit une pancarte pour défendre les droits de l'homme dans son pays. "Liberté, égalité, nous on a rien. En tant que femmes, on souhaite avoir le contrôle de notre corps, de choisir ce qu'on veut porter. L'État lui arrête les femmes pour le voile. Comme si on n'avait pas d'autres problèmes à régler", s'étend la jeune femme.

Basé en Alsace depuis plus de trente ans, Iraj Amiri , n'a lui jamais vu une telle mobilisation. "Il y a plus de deux cents personnes. On avait déjà connu 50 ou 100, mais jamais autant de monde. Ça me fait chaud au cœur." "C'est la première fois que le point de départ d'une mobilisation n'est pas politique, éclaire Sepideh Neydavoodi. C'est le genre féminin qui est au cœur de la mobilisation. Quand ça va bien on nous réprime. Quand ça va mal, on nous réprime. C'est une manifestation pour les femmes du monde entier"

On veut que vous entendiez notre voix

Devant la foule, une manifestante se filme en train de se couper les cheveux. Un signe de liberté pour rendre hommage à Mahsa Amini. Au micro, des femmes et des hommes se relaient et chauffent la foule, notamment pour demander la fin du régime de la République islamique, au pouvoir depuis 43 ans.

Dans la foule, il y a aussi des femmes et des hommes qui défendent la cause féministe © Radio France - Jules Hauss

"Le peuple iranien a été gardé sous silence. On est tous ici pour dire qu'on en a assez. On veut détruire ce régime qui a tué des manifestants désarmés, lance un jeune manifestant qui préfère garder l'anonymat. On veut que vous entendiez notre voix. On a besoin de votre soutien, les citoyens du monde occidental, du monde libre. Internet est coupé en Iran, on a besoin que vous portiez notre message."

Dans les rangs beaucoup dénoncent également la politique française vis-à-vis de l'Iran, accusant Emmanuel Macron de ne pas agir et de privilégier des intérêts économiques aux droits de l'homme.

Initialement autorisée pour une heure par la préfecture, la mobilisation s'est finalement étendue bien au-delà, portée par l'émotion des manifestants.