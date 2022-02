Fontenay-sous-Bois se prépare à aider ses amis ukrainiens de Brovary

Plus d'un demi-million de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe jeudi selon le dernier recensement de l'ONU publié ce lundi. À Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, la situation est regardée de très près. Le maire Front de Gauche Jean-Philippe Gautrais a lancé un appel aux habitants pour accueillir des ukrainiens. La commune est jumelée avec Brovary, une ville à une vingtaine de kilomètres de la capitale Kiev.

Un jumelage qui remonte à juin 1986, deux mois après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Les franciliens s'étaient montrés très rapidement solidaires. "On a accueilli beaucoup de jeunes atteints de cancer de la thyroïde pour qu'ils aient des soins en France et qu'ils soient logés à Fontenay", raconte Hervé Poirier, co-président du comité de jumelage.

Le comité se prépare donc à une nouvelle opération. Ses membres sont en lien permanent avec la municipalité de Brovary.

On les a au téléphone, on va les avoir en visio bientôt et ils ont envoyé un mail avec des besoins de médicaments. Il y a déjà des problèmes là-bas. On va travailler aussi sur probablement l'accueil si nécessaire de réfugiés. Et en tout cas, on est vigilant sur ce qui se passe là bas. Tous les jours, on a des nouvelles.