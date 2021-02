Football : l'arrière-petit-fils de Benito Mussolini signe à la Lazio Rome

Romano Floriani Mussolini, latéral droit de 18 ans et arrière-petit-fils du dictateur fasciste, a signé un contrat à la Lazio Rome. Un club qui compte dans ses rangs des supporters ultras liés à l'extrême droite et nostalgiques du fascisme.

En Italie, on craint que cette nouvelle recrue ne provoque une résurgence de certains comportements racistes des ultras.

C'est une recrue qui fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs medias italiens dont La Repubblica reviennent sur l'arrivée de Romano Floriani Mussolini, descendant direct de Benito Mussolini, dans l'effectif de la Lazio Rome. Interrogé par Radiosei, le principal intéressé dit vouloir faire oublier son patronyme : _"Je veux seulement être jugé pour la façon dont je joue au football"_.

L'information est très commentée en Italie, car la Lazio Rome compte dans ses rangs des supporters liée à l'extrême droite, nostalgiques du fascisme et du "Duce". En 2005, le capitaine de l'équipe, Paulo Di Canio, qui partage ouvertement ces idées, avait fait un salut nazi aux tribunes après un but. Les ultras de la Lazio sont coutumiers des chants ou gestes racistes et antisémites.

Il y a trois ans, le club a été condamné à une amende de 50 000 euros. Avant un derby contre l'AS Rome, des ultras avaient répandu sur la pelouse des autocollants à l'effigie d'Anne Franck revêtue du maillot du rival romain.