Forum Normandie pour la Paix : comment mieux intégrer les femmes dans les négociations de paix ?

Comment mieux intégrer les femmes dans les négociations de paix ? C'était le thème abordé ce jeudi au forum "Normandie pour la Paix" qui se déroule jusqu'à vendredi soir à l’abbaye aux Dames de Caen. Avec ce chiffre accablant : moins de 10% des médiateurs de conflits sont des.... médiatrices. Ce sujet a fait l'objet d'une grande conférence qui a réuni plusieurs personnalités. Comme la triple championne du monde de karaté et fondatrice de Fight for dignity Laurence Fischer, la juriste spécialiste des crimes de guerre Céline Bardet, le photographe Yann Arthus-Bertrand, ou encore la directrice de l'association ONU Femmes France, Fanny Benedetti.

Si les femmes ne sont pas partie prenante au moment de la paix dans un pays, ce sont des décennies qui vont se faire sans elles

Cette dernière a rappelé que les objectifs fixés par la résolution 13-25 ne sont toujours pas atteints. Cette résolution onusienne adoptée il y a tout juste juste 20 ans (le 31 octobre 2000) vise à faire participer les femmes dans les prises de décision. "Cela fait vingt ans effectivement que cette résolution a été adoptée au conseil de sécurité et on constate en 2020 que sa mise en oeuvre n'est pas suffisante. Comme on le sait, les périodes de construction de la paix sont des périodes charnière dans un pays. Si les femmes ne sont pas partie prenante à ce moment-là, ce sont des décennies qui vont se faire sans elles. C'est à dire que les accords de paix ne sont pas simplement des cessez-le-feu. Ce sont des accords qui impliquent toutes les ressources du pays, qui vont dessiner les politiques publiques, qui vont décider de l'allocation des ressources, la composition des instances décisionnelles représentatives et donc tout ça doit se faire avec les femmes et c'est insuffisamment le cas pour le moment."

Les fois où on accorde plus d'importance au rôle des femmes, la paix est bien plus durable

C'est Florence Besson, la rédactrice en chef du magazine ELLE, qui dirige les débats : "Les femmes représentent la moitié de l'humanité or dans les processus de paix elle sont ultra-minoritaires". La journaliste explique ce déséquilibre pour trois raisons. "D'abord pour des raisons de patriarcat, ensuite de confiance en elles, et puis ensuite tout simplement d'habitude. On a toujours l'impression que la guerre c'est une affaire de belligérants qui doivent faire la paix or un processus de paix c'est la construction de la paix par le tissu social et donc avec les femmes. D'ailleurs, les fois où on a accordé plus d'importance au rôle des femmes, par exemple en Colombie avec les Farc ou au Rwanda, la paix est bien plus durable les études le prouvent. Tout simplement parce que plus on est nombreux, plus ça marche." En d'autres terme une paix réelle, juste et durable, ça se fait avec tout le monde, ou ça ne se fait pas.