France Bleu Champagne-Ardenne solidaire des peuples turcs et syriens

Ce mercredi 15 février, à 8h45, la chanson de Birdy "People help the People" a été diffusée simultanément sur l'antenne de plus de 50 radios en Europe, afin de témoigner de notre solidarité avec les peuples turcs et syriens après le violent séisme de la semaine dernière qui a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes.

À l'initiative de cette opération, la radio publique néerlandaise NPO Radio 1 basée à Amsterdam. Une opération à laquelle le réseau des radios locales de France Bleu s'est naturellement associé, comme près de 50 radios membres de l’UER (Union Européenne de Radio Télévision) qui ont également diffusé le titre de Birdy : la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Géorgie, l’Allemagne, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Monténégro, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, l’Ukraine…

Revoyez en vidéo cette séquence. C'était ce matin à 8h45, dans le 6-9 France Bleu Champagne-Ardennne avec Sébastien Gitton.

Si vous souhaitez apporter votre soutien aux victimes et faire un don, rendez-vous sur le site de la Fondation de France :

https://www.fondationdefrance.org/fr/cat-urgences/seismes-turquie-syrie