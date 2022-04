France Bleu Gironde soutient l’initiative citoyenne “Convoi Ukraine 33”

La guerre en Ukraine a commencé le 24 février dernier. Depuis, les actions et mobilisations se multiplient pour soutenir les hommes, femmes et enfants touchés par ce conflit et ses conséquences. Parmi les actions, en Gironde, le projet “Convoi Ukraine 33” est né d’une initiative citoyenne. France Bleu Gironde soutient cette initiative et devient également point de collecte pour permettre au plus grand nombre de participer en apportant des dons de matériels.

Une collecte et des besoins

Le “Convoi Ukraine 33” prendra le départ vers la Roumanie le 15 avril prochain. D’ici-là, une grande collecte est organisée pour répondre aux besoins des Ukrainiens touchés par la guerre. Pour participer, vous pouvez apporter des articles de premiers secours (matériel hémostatique, solutions antiseptiques, gants et compresses, pansement compressif type bagage israélien…), articles bébé (couches, laits, pots…), articles d’hygiène (protections périodiques, rasoir, brosses à dent, dentifrice, gel douche, savon…), denrées non périssables (pâtes, petit pois, semoule, lait concentré, conserves viande et légumes, huile d’olive, concentré de tomate…).

Pour participer au "convoi Ukraine 33", France Bleu Gironde devient point de collecte © Getty

Mobilisons nous avant le 15 avril, via les dons ou la collecte, pour que ce convoi puisse contribuer au mieux aux besoins attendus sur place

Les dons financiers sont également importants pour pouvoir payer le carburant nécessaire pour les deux véhicules mobilisés pour acheminer la collecte. Une cagnotte Leetchi est disponible pour participer.

France Bleu Gironde : point de collecte

Dans sa logique d’engagement et de soutien, France Bleu Gironde participe à cette initiative en devenant point de collecte. Ainsi, vous pouvez apporter vos dons du lundi au vendredi de 9h à midi au 91 rue Nuyens à Bordeaux (rive droite).

Informations pratiques

Convoi Ukraine 33 sur Facebook et via la cagnotte Leetchi