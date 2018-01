Orléans, France

France Bleu Orléans est en Louisiane pour couvrir la signature d'un jumelage entre Orléans et la Nouvelle-Orléans et les fêtes Johanniques. C'est à vivre cette lundi matin sur l'antenne (Orléans et Pithiviers 100.9 / Montargis 106.8 / Gien 103.6 / Blois 93.9) sur francebleu.fr et sur Facebook.

Dans les journaux, à partir de 6 heures, des reportages sur les fêtes johanniques de la Nouvelle-Orléans, c'était le 6 janvier, mais aussi sur la signature du jumelage et ce que cela va changer pour les deux villes.

A 7h45, Vincent Sciama, Consul de France à la Nouvelle-Orléans est l'invité de France Bleu Orléans

A 7h18, le décryptage est consacré à l'ouragan Katrina. 12 ans après qu'en reste-t-il?

Et plein de surprises, on joue à la pétanque à la Nouvelle-Orléans, la musique, le jazz, le cinéma et bien sûr la francophonie que des américains tentent de faire vivre.

A vivre avec Jérémy Mariller, Lydie Lahaix et Pascal Fernandez de 6 heures à 9 heures sur France Bleu Orléans.