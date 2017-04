Frappes américaines en Syrie : François Hollande va réunir un Conseil de défense à l'Elysée ce vendredi

Après les frappes américaines sur une base aérienne du régime de Bachar al-Assad dans la nuit de jeudi à vendredi, le président François Hollande annonce qu'il réunira un Conseil de défense à l'Elysée ce vendredi à 19h.

Après les frappes américaines effectuées sur une base aérienne du régime de Bachar al-Assad dans la nuit de jeudi à vendredi, le Président François Hollande annonce qu'il réunira un conseil de défense à l'Elysée ce vendredi à 19h. Le Président estime que la "réponse" des Etats-Unis devait "maintenant être poursuivie au niveau international, dans le cadre des Nations Unies si c'est possible".

La France, avec ses partenaires, va prendre toutes les initiatives pour relancer le processus de transition politique en #Syrie — François Hollande (@fhollande) April 7, 2017

Je considère que cette opération était une réponse" - François Hollande

"Je considère que cette opération était une réponse. Elle doit être maintenant poursuivie au niveau international dans le cadre des Nations Unies si c'est possible, de façon à ce que nous puissions aller au bout des sanctions contre Bachar al-Assad et empêcher qu'il y ait de nouveau utilisation des armes chimiques et l'écrasement par ce régime de son propre peuple", a déclaré, en marge d'un déplacement à Annonay, en Ardèche, le chef de l'Etat.

Hollande et Merkel appellent à une transition politique en Syrie

François Hollande, dans une déclaration conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel, a estimé que Bachar al- Assad "porte l'entière responsabilité de ce développement". François Hollande et Angela Merkel appellent la communauté internationale à se rassembler pour une transition politique en Syrie.

Le président @fhollande & la Chancelière allemande se sont entretenus au téléphone ce matin sur la situation en #Syrie. Lire le communiqué : pic.twitter.com/FKylxSFDEr — Élysée (@Elysee) April 7, 2017