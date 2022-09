Funérailles d'Elizabeth II : quel avenir pour la monarchie ? Robin Waddle, professeur à l'IEP de Grenoble

Dix jours après la mort de la reine Elizabeth II, c'est l'heure des funérailles ce lundi 19 septembre. Près de 2.000 personnes sont invitées à cet évènement dans l'abbaye de Westminster à Londres. Après cet événement monumental, quel avenir pour la monarchie britannique ? Peut-elle tenir ? "La question se pose", estime sur France Bleu Isère Robin Waddle, professeur de civilisation britannique à Sciences Po Grenoble.

France Bleu Isère : On vous avait reçu rapidement au lendemain du décès d'Elizabeth II. Vous nous aviez parlé de votre attachement républicain. Est-ce que, malgré tout, ce jour a quelque chose de particulier pour vous ?

Robin Waddle : Oui, je pense que sur le plan personnel plutôt qu'intellectuel, c'est une page qui se tourne. Je suis né en 1959, je n'ai connu qu'elle comme monarque du Royaume-Uni. Et donc, toute mon enfance - je suis parti de l'Angleterre vers l'âge de 25 ans - je n'ai vu qu'elle sur les timbres, sur les billets de banque, partout. C'est une figure omniprésente et donc évidemment ça fait quelque chose.

Vous avez vu sans doute ce week-end ces images de milliers de Britanniques faisant la queue pendant des heures pour saluer le cercueil quelques secondes. Est-ce que l'ampleur de cette mobilisation vous a surpris ?

Oui et non. Ça ne m'a pas surpris, parce que la reine bénéficie d'un avis très positif d'une grande majorité de la population britannique, et cela depuis très longtemps. Et en même temps, je ne peux m'empêcher de penser qu'en 2022, pour un républicain comme moi, les monarchies semblent complètement archaïques. Donc un petit peu d'étonnement quand même.

Justement, est-ce que ce décès d'Elizabeth 2 est selon vous un tournant pour la monarchie britannique ?

J'ai lu beaucoup d'articles dans la presse du monde entier, et les avis sont partagés, évidemment. C'est un peu tôt pour le dire avec clarté. Je pense que pour le Royaume-Uni, la question peut se poser, notamment avec la position des pays comme l'Écosse qui a de plus en plus un désir d'indépendance. La question se pose également pour le pays de Galles. On a vu d'ailleurs quelques voix discordantes lorsque Charles a nommé immédiatement son fils comme prince de Galles, cela a fait grincer quelques dents. Et puis, pour le Royaume-Uni plus largement, la question peut se poser dans un avenir pas forcément proche.

Que pensez-vous des premiers pas de Charles III ? On a vu des vidéos, qui ont fait polémique, qui le montrent irascible, avec du dédain pour le personnel notamment. Cela peut marquer l'opinion publique ?

Il est clair que ce n'est pas le membre de la famille royale le plus apprécié. Si l'on regarde les sondages, c'est la sixième ou septième personne la plus populaire avec moins de 50 % d'avis favorables, alors que sa maman à la fin avait des scores qui s'approchaient de 75-80 % d'avis favorables. Donc ce n'est pas quelqu'un que le public britannique aime forcément, notamment du fait de l'histoire avec Diana, et sa mort en 1997. On a vu que pour la première fois peut-être, il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis de la famille royale et notamment Charles.

Alors maintenant, il s'est entouré de conseillers, qui tentent de tempérer ses avis parfois un peu loufoques et ses accès de colère. Malgré tout, sa personnalité publique ressemble beaucoup plus à celle de son père que de sa mère. Son père était célèbre pour ses crises de colère et pour ses commentaires quelque peu maladroits...