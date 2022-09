Funérailles de la reine Elizabeth II : le programme des prochains jours

Le Palais de Buckingham a annoncé que les funérailles de la reine Elizabeth se tiendront le lundi 19 septembre à l'abbaye de Westminster (Londres) à 11h (midi heure française). Ce jour-là, des dignitaires du monde entier sont attendus pour rendre un dernier hommage à celle qui régnait depuis 70 ans et 7 mois. Auparavant, le Royaume-Uni vivra au rythme de différentes cérémonies pour saluer la mémoire de leur souveraine, décédée jeudi à l'âge de 96 ans. Dimanche, le cercueil de la reine a été transporté au palais d'Holyroodhouse à Edimbourg (Ecosse). Découvrez le programme des prochains jours.

Lundi 12 septembre

Le cercueil de la reine est arrivé dimanche après-midi au palais d'Holyroodhouse à Edimbourg. Il repose dans la salle du trône et une procession aura lieu en début d'après-midi jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. Dans la matinée, le roi Charles III et la reine consort Camillla se rendent au Parlement à Londres pour y recevoir les condoléances des présidents des deux chambres. Ils s'envolent ensuite pour Edimbourg afin d'assister à la procession. Une cérémonie religieuse a lieu à 15h (16h heure française).

Dans la soirée, la famille royale assistera à une veillée funèbre. Auparavant le roi se sera rendu au parlement écossais pour une séance de condoléances. Le public pourra venir se recueillir devant le cercueil qui reposera dans la cathédrale jusqu'au 13 septembre.

Mardi 13 septembre

Le roi et la reine consort quittent Edimbourg pour Belfast, là encore pour y rencontrer des responsables politiques et recevoir des condoléances menées par le président de l'Assemblée d'Irlande du Nord. Le cercueil de la reine quittera la cathédrale Saint-Gilles pour l'aéroport d'Edimbourg en fin d'après-midi. A 18h (19h heure française), il s'envolera pour Londres accompagné par la princesse Anne, et passera la nuit au palais de Buckingham, dans la Bow Room. Il sera accueilli à son arrivée par le roi Charles et les membres de la famille royale.

Mercredi 14 septembre

Après des prières au palais en présence du roi, de la reine consort et des membres de la famille royale, une procession aura lieu en début d'après-midi pour acheminer le cercueil de la reine du palais de Buckingham au palais de Westminster. Le roi, la reine et la famille royale s'y joindront. La célèbre cloche de Big Ben sonnera, des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park.

La reine reposera à Westminster Hall jusqu'au 19 au matin sur un catafalque drapé de pourpre. Le public pourra venir s'y recueillir 23 heures sur 24. Des centaines de milliers de personnes sont attendues.

Vendredi 16 septembre

Le roi et la reine consort se rendent au Pays de Galles, complétant ainsi leur tournée des quatre nations du Royaume-Uni.

Lundi 19 septembre

Funérailles d'Etat avec des dignitaires attendus du monde entier, dont le président américain Joe Biden, et une audience télévisée de millions de personnes à travers le monde. Procession pour acheminer le cercueil jusqu'à l'Abbaye de Westminster avant la cérémonie prévue à 11h (midi heure française). La reine sera inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, une annexe de la chapelle principale. Le cercueil de son époux le prince Philip décédé l'an dernier y sera déplacé pour être à ses côtés.