Fusillade contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, de nombreux morts selon la police

La police demande aux fidèles d'éviter les mosquées "partout en Nouvelle-Zélande" après les fusillades contre deux mosquées de Christchurch sur l'Ile du Sud durant la prière du vendredi. La police annonce quatre arrestations, et la découverte d'engins explosifs artisanaux.

De "multiples" personnes ont été tuées lors de fusillades contre deux mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch durant la prière du vendredi, a déclaré la police, qui a annoncé quatre arrestation.s et la découverte d'engins explosifs artisanaux.

Mais les enquêteurs n'étaient pas certains du nombre d'auteurs de ces tirs, qui pourraient être plusieurs. En ce jour de prière pour les musulmans, la police demande aux fidèles d'éviter les mosquées "partout en Nouvelle-Zélande". Les médias locaux ont rapporté que jusqu'à six personnes avaient péri et que plusieurs autres avaient été blessées. Un grand périmètre dans cette ville de l'île du Sud a été bouclée par les forces de l'ordre.

Des témoins ont déclaré aux médias locaux qu'un homme vêtu d'une tenue de camouflage et muni d'un fusil automatique avait ouvert le feu de manière aléatoire à l'intérieur de la mosquée Al Noor, située dans le centre de Christchurch.

La ville de Christchurch bouclée © Maxppp - Martin Hunter

Au moment de la fusillade, la mosquée était remplie de fidèles, dont les membres de l'équipe nationale de cricket du Bangladesh. Ceux-ci sont ressortis indemnes. Un témoin a raconté au site internet d'information Stuff.co.nz qu'il était en train d'y prier quand il a entendu des tirs. En prenant la fuite, il a vu sa femme morte devant l'édifice religieux. Un autre homme a dit avoir vu des enfants se faire abattre. "J'avais des corps partout sur moi". Un témoin a expliqué à Radio New Zealand qu'il avait entendu des coups de feu et vu quatre personnes gisant au sol, "avec du sang partout".

La ville sous haute surveillance

"La police répond au maximum de sa capacité pour affronter la situation, mais les risques restent extrêmement élevés". L Le commissaire Mike Bush a déclaré que toutes les écoles de la ville avaient été bouclées en réponse à un "grave incident impliquant des armes à feu toujours en cours". "La police appelle tous ceux qui sont présents dans le centre de Christchurch à ne pas sortir et de signaler tout comportement suspect". Un témoin a raconté à Radio New Zealand qu'il avait entendu des coups de feu et vu quatre personnes gisant au sol, "avec du sang partout". Aucun bilan officiel n'était disponible.

Des bâtiments publics comme la bibliothèque centrale étaient aussi fermés. La municipalité a ouvert une ligne de téléphone d'urgence pour les parents inquiets du sort de leurs enfants, qui participaient à une marche contre le changement climatique non loin de là.