Fusillade en Allemagne : plusieurs blessés à l'université de Heidelberg, l'auteur des tirs est mort

Une attaque a été perpétrée ce lundi à l'université de Heidelberg, dans le Land du Bade-Wurtemberg, au sud-ouest de l'Allemagne. "Un individu a blessé plusieurs personnes dans un amphithéâtre avec une arme longue", a expliqué la police de Mannheim dans un communiqué. Plusieurs personnes ont été blessées.

L'assaillant est mort. On ne sait pas à ce stade s'il a ou non été abattu par les forces de l'ordre arrivées en nombre sur place, mais selon le quotidien Bild, le tireur se serait suicidé.

Selon les informations de la chaîne publique SWR, l'université a demandé par mail à ses étudiants de ne pas se rendre sur le campus pour le moment. Il n'y aurait cependant "plus de menace imminente", selon le média allemand.

Sur les réseaux sociaux, la police allemande demande d'éviter le quartier de l'université "afin que les secouristes et les services d'urgence puissent voyager librement".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce site universitaire, sur la rive nord du fleuve Neckar, accueille notamment des facultés de sciences naturelles, des départements du centre hospitalier universitaire et le jardin botanique. L'université d'Heidelberg, fondée en 1386, est la plus ancienne université d'Allemagne.

La législation allemande sur la détention d'armes à feu est l'une des plus strictes d'Europe. Elle exige que toute personne âgée de moins de 25 ans passe un examen psychiatrique avant de demander un permis de port d'arme. La loi a été renforcée après deux attaques perpétrées dans des écoles dans la ville d'Erfurt, dans l'est du pays, en 2002, et dans la ville de Winnenden, dans le sud-ouest, en mars 2009.