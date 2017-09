Gastronomicom : une école internationale de cuisine et de pâtisserie à Agde ...et à Miami.

L'école internationale de cuisine et de pâtisserie implantée à Agde forme les futurs chefs de demain. Gastronomicom vient d'obtenir de l'Etat la certification de deux de ses diplômes et a ouvert l'an dernier un centre à Miami.

Gastronomicom fait partie de la petite dizaine d'écoles privées françaises qui dispensent des formations de cuisiniers et pâtissiers. Créée en 2005, elle vient d'obtenir la certification de ses diplômes de chef cuisinier en gastronomie niveau II qui correspond à un Bac +3 et de chef pâtissier en gastronomie niveau III (Bac +2) . L'école est aujourd'hui implantée dans des locaux tout neufs à Agde. Les étudiants évoluent dans des laboratoires ultra modernes et les enseignants ont tous exercé dans de prestigieux établissement étoilés Michelin. Les formations peuvent aller de 1 mois à 1 an. Le module le plus fréquenté dure 7 mois avec 3 mois de cours et 4 mois de stage dans des restaurants gastronomiques . Prix de cette formation : 10 000€ , logement compris. Puis en stage, les élèves hébergés reçoivent 554€ par mois.

Les étudiants viennent du monde entier : Canada, Etats-Unis, Grèce, Chine, Inde, Australie, etc...Les Français ne représentent qu' 1/10ème des élèves. Olivier Cantaut, le directeur d'Agde tient à la spécificité de Gastronomicom : tous les cours sont pratiques.

Il n'y a pas de théorie: les élèves sont là pour mettre la main à la pâte.

De la pratique et encore de la pratique.. Copier

Elèves et professeurs communiquent en anglais et tous les étudiants étrangers doivent suivre des cours obligatoires de français pour être opérationnels lorsqu'ils arrivent en stage. Des stages choisis pour chacun en fonction de ses acquis mais aussi de sa capacité à gérer le stress. Et Olivier Cantaut met en garde ceux qui rêvent de devenir chefs cuisiniers ou chefs pâtissiers : le travail est très dur sur le terrain.

A l'école, c'est Bisounours Land. Ce n'est pas la réalité.

Reportage à Gastronomicom à Agde. Copier

Olivier Cantaut , le directeur de Gastronomicom à Agde. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Gastronomicom a ouvert à l'automne dernier une école similaire aux Etats-Unis, au sud de Miami. Sa directrice, Martine Lessault, grande professionnelle de l'hôtellerie et de la restauration de luxe, n'est autre que la maman d'Olivier Cantaut, à l'origine de cette belle aventure gustative.