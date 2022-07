Gaz russe : l'arrêt temporaire de Nord Stream 1 inquiète fortement l’Europe

L'Allemagne et avec elle l'Europe sont entrées, ce lundi, dans une période de grande incertitude sur la suite de leurs importations de gaz russe, déjà fortement réduites ces dernières semaines et qui pourraient bientôt se tarir complètement.

Ce matin, la société russe Gazprom a entamé une opération de maintenance des deux gazoduc Nord Stream 1, qui acheminent une grande quantité de son gaz livré encore à l'Allemagne ainsi qu'à plusieurs autres pays de l'Ouest de l'Europe. Cette opération privera très largement ces pays de ses services.

Cet arrêt pour dix jours des deux gazoduc, annoncé de longue date, ne devait en théorie n'être qu'une formalité technique. Mais dans le contexte de la guerre en Ukraine et du bras de fer entre Moscou et les Occidentaux sur l'énergie, personne ne peut parier sur la suite.

Gazprom réduit ses livraisons de gaz à l'Autriche et l'Italie

Comme un avertissement, Gazprom a d'ailleurs réduit, ce lundi, ses livraisons de gaz à l'Italie et l'Autriche, respectivement d'un tiers et de 70%, ont indiqué le fournisseur en énergie italien ENI et son équivalent autrichien, OMV.

L'essentiel du gaz russe livré à l'Italie passe par l'Ukraine, à travers le gazoduc TAG qui arrive à Tarvisio dans le nord du pays, à la frontière avec l'Autriche.

La France doit se préparer "à la coupure totale du gaz russe", l'Allemagne essaie de s'adapter

"Préparons-nous à la coupure totale du gaz russe, c’est aujourd’hui l’option la plus probable. Ça suppose que nous accélérions notre indépendance énergétique", a plaidé sur LCI, lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, qui veut profiter de l’été pour "se mettre en ordre de bataille" avant l’hiver.

De son côté, l'Allemagne fait des efforts, depuis le début de la guerre, pour réduire sa dépendance énergétique. Berlin a notamment fermé un autre gazoduc russe qui devait entrer en fonction, Nord Stream 2, et ses importations gazières sont passées de 55% avant la guerre à 35% aujourd'hui.

Toutefois, la dépendance au gaz russe reste encore importante et le chauffage des foyers allemands est toujours assuré à plus de 50% avec du gaz.

L'Europe dépendante du gaz russe

Les exportations de gaz russe vers l'Union Européenne sont en baisse constante depuis le début des sanctions contre la Russie. Gazprom a interrompu ses livraisons de gaz à plusieurs clients européens qui ont refusé de payer en roubles. Ce fut le cas de la Pologne et de la Bulgarie, le 27 avril dernier. La Finlande a suivi le 21 mai, quelques jours après avoir demandé son adhésion à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Puis vint le tour des Pays-Bas et du Danemark, le 30 mai, le jour où les Européens décidaient d’un embargo sur le pétrole russe.

Pour le reste, la majorité des grands clients de Gazprom -en Allemagne, en Italie et en France notamment- se sont pliés aux exigences du Kremlin, espérant ainsi échapper au sort de leurs voisins.

Un arrêt prolongé des livraisons aggraverait donc la crise énergétique dans laquelle se débat déjà l'Union Européenne, avec des prix qui flambent et la crainte de pénuries cet hiver.

"Nous devons nous préparer dès maintenant à de nouvelles perturbations de l'approvisionnement en gaz, voire à une interruption complète de l'approvisionnement en gaz russe, a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors d'une intervention devant le Parlement Européen, à Strasbourg, le 6 juillet dernier. C'est évident : Poutine continue d'utiliser l'énergie comme une arme".

La dépendance au gaz russe caractérise l'économie de nombreux pays d'Europe, en particulier les anciens pays du Bloc de l'Est. © Visactu