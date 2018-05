Des heurts extrêmement violents ont éclaté ce lundi entre manifestants palestiniens et soldats israéliens à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, avant l'inauguration de l'ambassade américaine, transféré de Tel-Aviv à Jérusalem officiellement ce lundi. Au moins 37 Palestiniens ont été tués.

Au moins 37 Palestiniens ont été tués ce lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens près de la frontière avec Israël, où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël, située jusqu'ici à Tel-Aviv. Plus de 500 personnes ont été blessées et au moins cinq journalistes palestiniens ont été atteints par balles.

La journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014

Ces 37 décès, annoncés par le ministre de la Santé dans l'enclave, portent à 91 le nombre de Palestiniens tués dans la bande de Gaza depuis le début d'un mouvement de protestation massif, le 30 mars dernier. Ils font aussi de cette journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 dans l'enclave sous blocus.

Projectiles de fortunes contre tirs de soldats

Les milliers de manifestants protestent contre l'inauguration de l'ambassade américaine, prévue ce lundi après-midi dans la Ville sainte. Certains groupes se sont détachés pour lancer des projectiles de fortune en direction des soldats et tenter de forcer, au péril de leur vie, la barrière frontalière lourdement gardée par les tireurs israéliens.

Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman avait prévenu que l'armée emploierait "tous les moyens" pour empêcher les Palestiniens de s'en prendre à la barrière frontalière, aux soldats ou aux civils israéliens riverains du territoire palestinien. L'armée israélienne avait largué auparavant des tracts mettant en garde les Gazaouis:"Vous prenez part à des rassemblements violents au risque de votre vie (...) Ne laissez pas le Hamas, de la manière la plus cynique, se servir de vous comme ses jouets".

Une promesse de Donald Trump très controversée

Le déménagement de l'ambassade américaine d'Israël de Tel-Aviv à Jérusalem est la concrétisation de l'une des promesses les plus controversées du président Donald Trump, et enflamme à nouveau les passions. Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre mais aussi conseillers du président américain, prendront part à partir de 16h locales (15h à Paris) avec des centaines de dignitaires des deux pays à la cérémonie en grande pompe. Saluée comme "historique" par Israël, elle est largement perçue comme un acte de défi envers la communauté internationale dans une période de grande inquiétude pour la stabilité de la région.