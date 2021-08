Gironde : 51 réfugiés afghans sont arrivés après les évacuations réalisées par la France à Kaboul

Suite aux évacuations opérées par la France et qui s'accélèrent ces derniers jours, 51 ressortissants afghans sont arrivés dans la nuit de jeudi à vendredi en Gironde. D'après les services de l'État, ils ont aidé la France dans ses opérations sur place. Le lieu n'a volontairement pas été communiqué.

, Suite à la crise humanitaire en Afghanistan, des milliers d'Afghans ont quitté leur pays et 51 d'entre eux sont arrivés en Gironde dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce conflit au Moyen-Orient avec les talibans qui reprennent le pays, vingt ans après avoir été chassés, oblige des centaines de milliers d'habitants de l'Afghanistan à l'exil. La préfecture de Gironde précise que les réfugiés qui ont posé le pie", précise le communiqué. "travaillé pour les intérêts de la France sur place, notamment pour son armée ou son ambassade". Ces ressortissants, pour l'essentiel des familles, sont hébergés dans une structure mise à disposition par la mairie de Bordeaux et gérée par France Horizon, une structure qui est sous la tutelle de l'État. Ils ont été évacués suite aux opérations réalisées grâce au pont aérien mis en place entre la France et Kaboul.

La préfecture indique que ceux qui souhaiteront rester en Gironde à long terme seront accompagnés dans le cadre de leur demande d'asile. Pour le moment, ces familles sont à l'isolement pendant dix jours car elles proviennent d'un pays classé rouge par la France, à propos de la situation de Covid-19. Pour ceux qui ne sont pas totalement vaccinés, des tests de dépistage seront effectués "de manière systématique", précise le communiqué. tout comme la possibilité de se faire vacciner.