Grande-Bretagne : le Premier ministre Boris Johnson remporte de justesse le vote de confiance de son parti

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a gagné lundi soir, mais de justesse, un vote de défiance provoqué par une fronde de son Parti conservateur après le scandale du "partygate", des fêtes très arrosées organisées dans sa résidence de Downing Street pendant les confinements. Boris Johnson a obtenu 211 voix de députés conservateurs en sa faveur contre 148 demandant son départ. Le vote était à bulletin secret. Cette victoire permet à Boris Johnson de rester leader du parti et de sauver son poste de chef du gouvernement, mais le Premier ministre britannique sort très affaibli à l'issu de ce vote.

Les frondeurs ont donc perdu pour l’instant mais l’avenir est très incertain pour leur leader. Boris Johnson essayait lundi soir de faire bonne figure : "Je pense que c’est un résultat convaincant. Décisif, a-t-il déclaré. Il signifie qu’en tant que gouvernement nous pouvons passer à autre chose et nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour les gens. Bien sûr je comprends que ce dont nous avons besoin maintenant c’est de nous rassembler. C’est exactement ce que l’on peut faire maintenant. Ça nous donne l’opportunité de mettre derrière nous toutes ces histoires dont raffolent les médias et de faire notre boulot : aider tous les gens de ce pays dans tout ce que l’on entreprend. Pour faire avancer ce pays."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La prédécesseure de Boris Johnson, Theresa May avait subi le même genre de vote fin 2018 et s’en était mieux sortie, elle avait réuni la confiance de 200 députés conservateurs sur 317, tandis que 117 se prononçaient pour sa destitution. Elle avait tout de même fini par démissionner quelques semaines plus tard. Sa position était devenue intenable.