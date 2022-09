Grande-Bretagne : les pièces de monnaie à l'effigie du roi Charles III dévoilées

Nouveau monarque, nouvelles pièces de monnaie, c'est la règle au Royaume-Uni. Après le décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre dernier, l'organisme chargé de battre la monnaie, Royal Mint, s'apprête à éditer de nouvelles pièces à l'effigie du roi Charles III. Le portrait qui sera ainsi reproduit a été dévoilé ce vendredi.

27 milliards de pièces à l'effigie d'Elizabeth II à remplacer

"Selon la tradition, le portrait du roi regarde vers la gauche, direction opposée de la souveraine défunte", précise Royal Mint. Le dessin a été conçu à partir d'une photo et approuvé par Charles. Il est l'œuvre d'un dénommé Martin Jennings. Le sculpteur s'est dit touché "par le fait qu'elle sera vue et tenue par tant de gens". Autour du portrait, on pourra lire une inscription latine signifiant "Roi Charles III, par la grâce de dieu, défenseur de la foi".

Les 27 milliards de pièces à l'effigie d'Elizabeth II actuellement en circulation restent légales. Les nouvelles, ornées du portrait du nouveau souverain, viendront progressivement les remplacer au fil du temps, lorsqu'elles seront abîmées.

