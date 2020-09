Grèce : l'aide d'urgence s'organise après les incendies du camp de migrants de Lesbos

Deux navires de la marine grecque se rendent ce jeudi sur l'île de Lesbos pour héberger des migrants du camp de Moria. Le plus grand camp de réfugiés de Grèce a été ravagé la veille par deux incendies, sans faire de victime mais laissant des milliers de personnes sans abri.

La Protection civile grecque a déclaré "l'état d'urgence" à Lesbos, île de la mer Egée et principale porte d'entrée des migrants en Grèce. Le camp hébergeait quelque 12.700 demandeurs d'asile, soit quatre fois sa capacité d'accueil quand deux incendies l'ont détruit. Des milliers d'hommes, femmes et enfants sont sortis paniqués dans la nuit de mardi à mercredi des tentes et des conteneurs, certains se réfugiant dans les champs d'oliviers environnants.

Une révolte à l'origine des incendies ?

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, a exprimé "sa tristesse" et a attribué l'origine du désastre à "des réactions violentes contre les contrôles sanitaires" effectués depuis la semaine dernière après la détection de 35 cas de Covid-19 dans le camp. Le premier cas de coronavirus avait été détecté à Moria la semaine dernière et le camp a été immédiatement placé à l'isolement pour quinze jours.

La France prête à "prendre sa part dans la solidarité"

L'Allemagne, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, a demandé aux pays de l'UE d'accueillir des migrants du camp. La France s'est dite prête à "prendre sa part dans la solidarité".

Les ONG s'inquiètent de la situation. Ces dernières années, le camp de Moria a été décrié pour son manque d'hygiène et son surpeuplement par les ONG qui appellent régulièrement les autorités grecques à transférer les demandeurs d'asile les plus vulnérables vers le continent.