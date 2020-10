Guerre au Haut-Karabakh : les députées drômoises Mireille Clapot et Emmanuelle Anthoine sont en Arménie

Les députées drômoises Mireille Clapot et Emmanuelle Anthoine sont à Erevan pour apporter leur soutien aux Arméniens et constater la situation dans le Haut-Karabakh. Cette région du Caucase est en proie à de violents affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.