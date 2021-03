Guerre d'Algérie : la France reconnait que l'avocat Ali Boumendjal a été torturé et assassiné

C'est un premier pas vers le pardon, même s'il n'y a officiellement toujours pas d'excuses ni de repentance de la part de la France, concernant la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron a reconnu mardi soir, "au nom de la France", que le militant Ali Boumendjel avait bien été torturé et assassiné en 1957, pendant la guerre d'Algérie. "Au coeur de la Bataille d'Alger, il fut arrêté par l'armée française, placé au secret, torturé, puis assassiné le 23 mars 1957", a détaillé l'Élysée dans un communiqué.

Membre du FNL (front de la libération nationale), Ali Boumendjel avait été arrêté en février 1957, car il était accusé par l'armée française d'avoir commandité un assassinat. Il sera torturé pendant 43 jours avant d'être jeté du sixième étage d'un immeuble. "Aucun crime, aucune atrocité commise par quiconque pendant la guerre d'Algérie ne peut être excusé ni occulté", a ajouté Emmanuel Macron.

Un ancien général avait avoué en 2001

Cette reconnaissance répond très simplement à l'une des propositions de l'historien Benjamin Stora dans son rapport, remis en janvier, pour réconcilier la France et l'Algérie. Il aura quand même fallu attendre 64 ans pour que l'État dise la vérité sur cette affaire. Elle n'avait pas dit un mot en 2001 quand l'ancien général Paul Aussaresses avait publié ses mémoires, dans lesquelles il avouait avoir maquillé le crime en suicide.

Emmanuel Macron promet que ce geste d’apaisement ne sera pas "un acte isolé" . L'Elysée promet que "ce travail sera prolongé et approfondi au cours des prochains mois, afin que nous puissions avancer vers l'apaisement et la réconciliation", voulant "regarder l'Histoire en face, reconnaître la vérité des faits", alors que la France et l'Algérie commémoreront en 2022 le 60e anniversaire de la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie.