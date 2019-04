Guerre électronique, cybersécurité : près de Rennes, Emmanuel Macron va visiter un site unique en Europe

Bruz, France

C'est l'un des lieux les plus secrets de Bretagne : le site de la Direction Générale de l'armement - Maitrise de l'Information. Ce centre de cyberdéfense ne prépare pas à la guerre de demain, mais à celle qui se joue au quotidien . Près de 1500 ingénieurs essentiellement civils de très de haut niveau travaillent 24 heures sur 24 en lien avec l'armée à la protection contre les attaques informatiques visant les cibles militaires et les systèmes de détection ou de brouillages des missiles et des radars. Ils seront 2000 ingénieurs dans les années qui viennent.

Les attaques en hausse

Dans une salle immense baptisée Solange, ces spécialistes testent la furtivité des avions de chasse c'est à dire leur capacité à passer sous les radars ennemis. L'an dernier la Syrie est devenue l'environnement de guerre électronique le plus agressif de la planète selon un général américain avec une forte implication de la Russie contre la coalition. L'armée française a recensé 700 attaques en 2017 (source AFP), un chiffre qui était déjà atteint en septembre 2018. La Loi de Programmation Militaire prévoit de porter le budget de la cyberdéfense à 1,6 milliards sur 6 ans.

L'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle vient d'ailleurs à la rescousse de cette guerre de l'ombre, celle du renseignement, que se livrent les Etats du monde. Lors de sa visite à Bruz ce mercredi après-midi, le chef de l'Etat va assister à une démonstration sur la lutte informatique offensive : une séquence secret défense interdite à la presse.