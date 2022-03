Guerre en Ukraine : 1,37 million de personnes ont fui le pays selon l'ONU

L'ONU annonce ce samedi que 1,37 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a dix jours. C'est 160.000 de plus que lors du dernier pointage la veille.

Alors que l'invasion russe a démarré il y a maintenant dix jours, l'ONU annonce ce samedi que 1,37 million de personnes ont fui l'Ukraine. Le nombre précis de réfugiés est de 1.368.864 personnes. Le Haut Commissariat aux réfugiés précise qu'il s'agit de 160.000 de plus que lors du précédent pointage vendredi.

Les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie, l'armée russe continuant d'avancer en Ukraine, avec toujours de féroces combats autour de la capitale Kiev. "1.3 million de personnes ont maintenu fui d'Ukraine en quête d'un lieu sûr détaille le HCR. A moins d'une fin immédiate au conflit, des millions d'autres seront probablement forcées de fuir". Selon l'ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.

La Pologne accueille plus d'un réfugié sur deux

La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés qui arrivent depuis le début de l'invasion russe. Au total, ils étaient samedi 756.303 selon le décompte du HCR, soit 106.400 de plus que vendredi et 55,3% du total recensé. La Hongrie a accueilli 157.004 personnes,

la Moldavie 103.254 personnes, 101.529 personnes en Slovaquie, 63.192 réfugiés en Roumanie.

Le HCR a aussi précisé que 133.876 personnes ont poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d'autres pays européens.

Le nombre de personnes ayant trouvé refuge en Russie est inchangé, environ 53.000 personnes.