Guerre en Ukraine : 120 réfugiées ukrainiennes et leurs enfants ont fait étape en Alsace

Environ 120 réfugiées ukrainiennes, essentiellement des mères de famille et leurs jeunes enfants, ont fait escale à Strasbourg, en Alsace ce jeudi. Avant de continuer un long voyage entre les zones de guerre de l'est de l'Ukraine, et le Portugal qui va les accueillir

Mais ce jeudi ils ont fait étape dans le hall de l'hôtel de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) à Strasbourg où ils ont pu bénéficier des dons laissés par les Alsaciens (vêtements, produits d'hygiène, jeux pour les enfants). Enfin, un peu de repos pour ces réfugiées venues des zones de combat de l'est de l'Ukraine. Des femmes et leurs enfants originaires des villes de Dnipro, Donetsk, Zaporijia, Kharkiv et même de la frontière avec le Donbass.

Long voyage

Après avoir passé plus d'une semaine sur les routes, après avoir dû fuir et tout laisser parfois en quelques heures en Ukraine, les voilà donc enfin arrivées en sécurité à Strasbourg.

Tatiana, une retraitée venue avec une partie de sa famille de la frontière avec le Donbass raconte : "Le gouverneur de notre région a prévenu les civils pacifiques qu'il était mieux de quitter la ville. Parce que la ville était encerclée par les forces russes. Et autour tout brûlait. Et ils ont commencé à bombarder la ville. Le gouvernement ukrainien a ensuite envoyé un train d'évacuation. Et tous, comme on a pu, on a tenté de monter dans ce train. Et on est tous partis. On est passé par Kharkiv où il y avait de violents combats. On est arrivés à Kiev où l'on nous a emmené vers l'ouest de l'Ukraine. Ensuite, on s'est inscrit pour partir au Portugal en bus. Maintenant on va là bas. Ici à Strasbourg, on a été magnifiquement accueillis dans la capitale de l'Eutrope. On est très reconnaissants envers les bénévoles. On est vraiment très bien accueillis" dit-elle, des larmes dans les yeux.

Le siège de la CEA a été aménagé pour accueillir les familles © Radio France - France Bleu Alsace

Natalia, elle, habitait dans les environs de Zaporijia, la ville qui abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe touchée par des frappes russes. Elle a décidé de fuir avec ses enfants pour les protéger. "La ville de Zaporijia est bombardée. Et nous, nous habitons à 50 km de là. Donc c'est tout près. D'un côté il y a Zaporijia et de l'autre Donetsk. Du coup, on est pris entre deux feux. Alors on a pris la décision de partir avant qu'il ne nous arrive la même chose qu'à Kharkiv et à Kiev. Tous les hommes de la famille sont restés à la maison. Mes frères, mes proches. Nous avons ensuite beaucoup attendu à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Nous sommes restés deux jours dans la file, dans la rue, sous la pluie et la neige. Le temps qu'on nous permette de passer la frontière parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et du coup c'est seulement ici chez vous que nous avons pu souffler et nous remettre un peu en forme. Nous allons maintenant au Portugal, mais quand tout ira mieux, nous voulons vraiment rentrer à la maison" explique cette maman de deux enfants.

Sauver les enfants

Evguenia, elle, est originaire de Kharkiv, la grande ville du nord de l'Ukraine, bombardée par les forces russes. Elle a enfin trouvé, pour la première fois depuis des jours et des jours, un peu de repos à Strasbourg, au siège de la CEA.

Des produits de première nécessité mis à disposition des familles © Radio France - France Bleu Alsace

"On nous tire dessus, comme si on voulait faire disparaître Kharkiv de la surface de la Terre, et on ne comprend pas pourquoi. Les enfants avaient peur de dormir, alors on a pris la décision de partir dans un lieu sécurisé. Pour sauver les enfants. Parce que maintenant, la question c'est juste de survivre, que les enfants survivent. Vous savez, nous sommes très heureux d'être aussi bien accueillis ici. C'est un très grand soutien, nous sommes très reconnaissants pour cela. Pour nous, c'est un soutien de grande valeur, merci pour tout ça. On nous donne tout, le gîte, le couvert, mais aussi des affaires... Voilà, je vous suis très reconnaissante pour tout cela" explique cette maman.

Les 120 réfugiés ukrainiens et ukrainiennes devaient repartir fin d'après midi ce jeudi.