Guerre en Ukraine : 15 enfants déjà rescolarisés dans des établissements de la Mayenne

D'après le Fond des Nations Unies pour l'enfance, un enfant ukrainien devient un réfugié à chaque seconde. En Mayenne, des familles arrivent tous les jours, accueillies soit par des particuliers, soit par des communes ou prises en charge par des associations. Un des enjeux à leur adaptation est la scolarisation des enfants, eux qui sont privés d'enseignement depuis le 24 février, premier jour de l'invasion russe.

Une mission compliquée mais la Mayenne relève pour l'instant ce défi. À ce jour, 15 élèves ukrainiens sont déjà scolarisés dans notre département. Ce sont dans la majorité des cas des collégiens et la barrière de la langue n'est pas et ne sera pas forcément un problème, explique Denis Waleckx, le directeur académique des services de l'Education nationale en Mayenne. "_On sait accueillir des réfugiés_. Nous avons eu récemment des Afghans par exemple. De manière générale, on a ce qu'on appelle des "élèves nouvellement arrivés en France". Pour eux, on déploie des modules intitulés "Français langues étrangères" ou "Français langue seconde" qui sont déployés dans les établissements et qui permettent d'aider les élèves qui ont du mal à manier la langue de la République. De prendre en compte leurs besoins et d'y répondre au mieux" explique-t-il.

Des traducteurs et des professeurs

Trouver un établissement proche du lieu d'accueil des réfugiés accapare bon nombre d'élus aujourd'hui dans les communes. La difficulté, étant aussi d'identifier du personnel pour s'occuper des élèves ukrainiens, raconte le maire de Crennes-sur-Fraubée dans le Nord-Mayenne. "Il faudra faire en sorte qu'on puisse trouver des éducatrices ou des professeurs qui sont formés pour ça. Des traductrice aussi, à condition que ces gens-là puissent être disponibles. On est en train, avec la communauté de communes, de voir comment on peut organiser tout ça" déclare Loïc De Poix. La direction académique a pour l'instant recensé une vingtaine de locuteurs ukrainiens dans le département. Ce sont des gens issus de la société civile, capables de parler la langue des réfugiés pour faciliter leur adaptation.

L'enjeu est d'autant plus important en Mayenne que le nombre de réfugiés ukrainiens va s'accroître dans les prochaines semaines prévient le directeur académique. "Le Premier ministre a communiqué récemment : on attend un flux qui peut être bien plus important. Après la Mayenne ne fait pas encore partie des destinations prioritaires. Beaucoup d'Ukrainiens privilégient Paris et le Sud de la France pour aller vers le Portugal ou l'Espagne. _L'Ouest n'est pas forcément la destination prioritaire mais on demande bien évidemment à l'ensemble des acteurs publics de s'y préparer_" explique Denis Waleckx