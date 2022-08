Une frappe russe a fait 15 morts et 50 blessés ce mercredi 24 août dans le centre de l'Ukraine, sur une gare ferroviaire, affirme Volodymyr Zelensky devant le Conseil de sécurité de l'ONU, six mois jour pour jour après que la Russie ait envahit l'Ukraine.

Guerre en Ukraine : 15 morts et 50 blessés dans une frappe sur une gare du centre du pays, affirme Zelensky

Alors que ce mercredi 24 août est marqué par les six mois, jour pour jour, du début des attaques russes en Ukraine et par l'anniversaire de l'indépendance ukrainienne, le président Volodymyr Zelensky annonce qu'une frappe a fait "au moins 15 mort et environ 50 blessés sur une gare de la région de Dnipropetrovsk", au centre du pays. "C'est notre vie de tous les jours", a-t-il détaillé devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

"Le bilan des victimes peut malheureusement s'alourdir", a ajouté le président ukrainien, précisant qu'il venait de recevoir cette information, que les sauveteurs étaient sur place et que "quatre wagons passagers [sont] en feu à la gare de Tchaplino". Un peu plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky affirmait que son pays se battrait "jusqu'au bout". Selon Kiev, la Russie frappe régulièrement les villes ukrainiennes avec des missiles à longue portée.