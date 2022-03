Guerre en Ukraine : 180 réfugiés sont pour l'instant arrivés en Mayenne

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 31 mars 2022, la préfecture de la Mayenne dresse un premier bilan de la prise en charge des réfugiés ukrainiens, arrivés dans notre département depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. D'après les services de l'État, 180 personnes ont été accueillies dans différentes structures.

La Préfecture de la Mayenne explique que l'accueil des femmes, enfants et homme s'effectue en deux temps. Ils sont d'abord pris en charge dans un hébergement "le plus souvent collectif, de quelques jours à quelques semaines, permettant une prise en charge adaptée sur le plan humain, social et administratif".

Les particuliers doivent se signaler auprès de leur mairie

Ensuite, les réfugiés ukrainiens seront orientées "vers un logement plus pérenne sur les bases des propositions d'accueil recueillies par les services de l'État et les maires" indique la préfecture de la Mayenne. Cette dernière doit faire le point prochainement avec "une association" pour dresser un panorama des offres de logements disponibles, et notamment des solutions d'hébergements gratuits proposées par les particuliers.

Les services de l'État demandent aux Mayennais qui ont accueillis des Ukrainiens de se signaler auprès de leur mairie et à l'adresse suivante : pref-ukraine@mayenne.gouv.fr.

