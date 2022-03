Guerre en Ukraine : 20.000 civils fuient Marioupol, Varsovie demande une "mission de paix" de l'Otan

L'offensive russe en Ukraine s'intensifie, avec une série de frappes sur Kiev mardi, placée sous couvre-feu. Les frappes russes sur un immeuble d'habitation de l'ouest de Kiev, Sviatochine, ont fait 4 morts mardi. Une quarantaine de civils ont pu être évacués vivants du site bombardé. Kiev, que les forces russes tentent d'encercler, s'est vidée d'au moins la moitié de ses 3,5 millions d'habitants depuis le début du conflit le 24 février.

Une mission de paix protégée par les forces armées pour fournir une aide humanitaire

Pendant ce temps, trois Premiers ministres européens ont défié les bombes de Moscou en se rendant mardi dans la capitale ukrainienne en signe de solidarité. Les Premiers ministres polonais Mateusz Morawiecki, tchèque Petr Fiala et slovène Janez Jansa, partis de Pologne en train, sont arrivés mardi soir à Kiev pour affirmer "le soutien sans équivoque" de l'Union européenne à l'Ukraine. Ils se sont entretenus avec le président Zelensky et son Premier ministre. Après la rencontre, Mateusz Morawiecki a appelé l'UE à "très rapidement donner à l'Ukraine le statut de candidat" à l'adhésion au bloc européen. Le vice-Premier ministre polonais Jaroslaw Kaczynski, également du voyage, a réclamé une "mission de paix" de l'Otan, "protégée par les forces armées", pour "fournir une aide humanitaire et pacifique en Ukraine", selon l'agence polonaise PAP.

Le président Zelensky fait une concession sur l'Otan

Ce déplacement intervient sur fond de reprise mardi, après 24 heures de pause, des pourparlers russo-ukrainiens. Le président Zelensky a semblé faire une concession importante en admettant que son pays n'adhèrerait pas à l'Otan. Le président russe Vladimir Poutine a justifié en partie l'invasion de l'Ukraine par la crainte de voir l'ex-république soviétique rejoindre l'alliance militaire occidentale, qu'il considère comme une menace existentielle pour la Russie.

300.000 civils encore coincés à Marioupol

En attendant l'issue des négociations, la Russie élargit son offensive à l'ensemble de l'Ukraine, visant désormais aussi l'Ouest. Après des frappes sur une base militaire proche de la Pologne dimanche, une frappe lundi contre une tour de télévision près de Rivne (nord-ouest) a fait 19 morts, selon les autorités locales. Dans le Sud, les Russes tentent toujours de prendre Marioupol, ville portuaire stratégique sur la mer d'Azov, bombardée et assiégée depuis des jours. Quelque 20.000 personnes ont pu la quitter mardi à bord de 4.000 voitures en empruntant un couloir humanitaire, selon la présidence ukrainienne. Mais jusqu'à 300.000 personnes y restent coincées, terrées dans des caves et privées de tout.