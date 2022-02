Guerre en Ukraine : plus de 200 personnes rassemblées à Chambéry en soutien au peuple ukrainien

"Plus que jamais, non à la guerre en Ukraine !" Environ 200 personnes se sont rassemblées devant l'Hôtel de Ville de Chambéry pour manifester leur soutien au peuple ukrainien, suite à l'offensive russe. C'est le comité chambérien du Mouvement pour la Paix qui est l'initiative de ce rassemblement.

Apporter une solidarité

Parmi les personnes présentes, Véronique. Elle est venue "par solidarité". "C'est sans doute symbolique, mais ça veut dire quelque chose. Il faut que les Ukrainiens sachent qu'on est là." Même chose pour Pascale, qui se dit très attristée par la situation mais se veut combative. "Parfois, on a l'impression d'être impuissant, mais on n'est pas impuissant. Il faut s'exprimer, s'opposer, de toutes les manières possibles."

Sur place, des élus, dont le maire de Chambéry, Thierry Repentin, qui a également pris la parole.

"Ca touche énormément"

Une mobilisation qui a touché les Ukrainiens présents ce samedi. Parmi eux, Halyna, elle tient une pancarte bleue et jaune à la main. Cette Ukrainienne au regard clair vit en France depuis 6 ans, et ne peut cacher son émotion. "Ca touche énormément, _merci pour chaque soutien_."

Toute sa famille vit à Lviv, dans l'ouest du pays. "Ma mère m'a appelé à 6h du matin, elle pleurait, elle m'a dit 'il y a la guerre'", raconte-t-elle la voix tremblante. "Ma famille est en danger, heureusement j'ai des nouvelles." Mais la situation est changeante, et sa famille se tient prête à partir. A ces côtés, son mari Sébastien. Ce Français a deux enfants d'une première union, qui eux vivent à Krasnodar en Russie avec leur mère, à quelques kilomètre de la frontière russo-ukrainienne. "Les tanks russes étaient stationnés à Krasnodar avant de rentrer en Ukraine", explique-t-il. Le père de famille ne cache pas son inquiétude. "Il peut y avoir des représailles sur leur ville." Et puis, il constate avec tristesse les effets de la propagande russe pro-Poutine sur son fils de 15 ans. "Il me disait au téléphone hier, 'on a raison de la faire, on doit sauver les Russes, en Ukraine'", se désole-t-il.

Halyna, Ukrainienne, et son mari Sébastien, manifestaient ce samedi pour soutenir le peuple ukrainien et condamner l'offensive russe. © Radio France - Léa Giraudeau

La famille de Sébastien et d'Halyna, pour le moment épargnée par les combats, se tient prête à quitter le pays.

A quelques pas, Lyudmiyla. A ces côtés, son fils Rémi a confectionné un drapeau ukrainien avec du papier. Elle est originaire de la région de Kiev, la capitale. Toute sa famille a quitté l'Ukraine, seule reste sa nièce Inna, son neveu Miroslav et sa famille. "Ma nièce et la femme de mon neveu essaie de rejoindre la Pologne. _Deux femmes et un enfant sur les routes_", explique-t-elle, de l'inquiétude dans la voix. Son neveu lui a été appelé pour combattre pour défendre Kiev. Il avait déjà été appelé en 2014, lors du début de la guerre du Donbass. Et quand on demande à Luydmiyla si elle a des nouvelles : "je l'ai eu ce matin, il est vivant."