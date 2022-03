Guerre en Ukraine : 236 réfugiés sont arrivés à Metz

236 réfugiés ukrainiens, principalement des femmes et des enfants, sont arrivés ce mardi à Metz. Ils sont accueillis au gymnase Saint-Symphorien où ils sont examinés par un médecin. Ils iront ensuite chez des proches ou dans des hôtels, auberge de jeunesse et Airbnb, réservés par la ville.

236 réfugiés ukrainiens sont arrivés à Metz (Moselle), ce mardi 8 mars. "Principalement des femmes et des enfants dont quatre bébés, des personnes âgées et même un chien et un chien", précise le maire de la ville François Grosdidier qui est venu les accueillir. Ces réfugiés ont voyagé à bord de quatre car de la compagnie mosellane Schidler. Ces véhicules, partis dimanche, ont dans un premier temps été affrétés par l’Eurométropole de Metz pour acheminer à la frontières ukrainienne les dons des Messins et Mosellans.

Les réfugiés ont été accueillis au gymnase Saint-Symphorien où 60 agents de la ville de Metz et de l'Eurométropole sont mobilisés. Un repas chaud et la possibilité de prendre douche ont été proposés aux réfugiés. Ils ont également été examinés par un médecin et ont passé un test Covid. Ensuite, ils seront hébergés chez de la famille, des proches. La ville a également réservé une auberge de jeunesse, des hôtels, des Airbnb pour celles et ceux qui n'ont pas de solution d'hébergement.

Le maire de Metz François Grosdidier (au centre de la photo) est venu accueillir les 236 réfugiés ukrainiens arrivés dans la ville ce mardi. © Radio France - Vianney Smiarowski

La ville de Metz récolte toujours les dons dans ses mairies de quartier, à l'Hôtel de ville. "Nous disposons d’assez de vêtements chauds, mais il nous faut encore des produits d’hygiène (gel douche, shampoing, dentifrice, brosses à dents, serviettes hygiéniques, couches pour bébé), des produits alimentaires non périssables (riz, pâtes, fruits secs, biscuits…) mais aussi des médicaments (type paracétamol) et parapharmacie (pansements, compresses, désinfectants…)", indique François Grosdidier.

