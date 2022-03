Guerre en Ukraine : 25 familles ukrainiennes sont arrivées en Savoie

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 5.000 réfugiés sont arrivés en France, d'après le gouvernement. Des familles ukrainiennes trouvent aussi refuge chez nous, en Pays de Savoie. Selon le préfet de la Savoie, Pascal Bolot, invité de la matinale de France Bleu Pays de Savoie ce mercredi, 25 familles ukrainiennes sont arrivées dans le département.

Plusieurs familles de réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés en Savoie. Savez-vous combien ?

Pascal Bolot, préfet de la Savoie : "On estime à 25 le nombre de familles déjà arrivées dans le département, et ça par plusieurs voies. La principale, c'est la voie affinitaire. Les familles connaissent quelqu'un, donc ça facilite leur arrivée. Celles qui n'ont pas d'attache sont accueillies dans une structure sociale à Frontenex. On a en permanence une quarantaine de places pour des familles dans le besoin."

L'offensive russe continue. Est-ce que vous vous attendez à un afflux important de réfugiés ukrainiens dans les semaines qui viennent ?

"C'est difficile à déterminer. Ce qui est certain, c'est que les Ukrainiens veulent rester à proximité de leur pays. Ce sont donc plutôt la Roumanie et la Pologne qui sont sollicitées. Je pense qu'en revanche, tous ceux qui ont des possibilités d'envoyer leurs femmes, leurs enfants parce qu'ils ont des connaissances en France et des connaissances amicales le feront. Donc c'est assez difficile à estimer, en tout cas, on se prépare."

Si on peut encourager nos concitoyens, plutôt faire des dons financiers que des dons matériels. - Pascal Bolot, préfet de la Savoie

Justement, vous vous préparez, vous avez demandé aux collectivités de recenser les capacités d'hébergement. Vous en êtes où ?

"À l'heure actuelle, on a recensé une trentaine de collectivités qui ont fait des propositions concrètes avec un accompagnement social et une vraie capacité d'accueil. Également, beaucoup de particuliers se manifestent. On estime notre capacité à 700 places chez les particuliers, une centaine dans les collectivités."

Pour les dons matériels, il y en a eu beaucoup. Peut-être même trop ?

"On a déjà récolté l'équivalent de 50 palettes, des vêtements et évidemment des dons alimentaires. Aujourd'hui, les associations avec lesquelles on travaille, considèrent qu'on a assez récolté de dons physiques, que ce soit alimentaire ou vestimentaire. Donc, si on peut encourager nos concitoyens, c'est plutôt des dons financiers."