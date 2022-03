Guerre en Ukraine : 260 personnes se sont portées volontaires dans l'agglo de Pau pour héberger des réfugiés

260 foyers de l'agglomération de Pau se sont manifestés pour accueillir et hébergés des réfugiés ukrainiens.

La solidarité s'organise pour venir en aide aux ukrainiens, en guerre depuis dix jours. 260 personnes de l'agglomération de Pau se sont portées volontaires pour héberger des réfugiés ukrainiens chez eux. Ces Béarnais ont contacté la mairie de Pau via le numéro spécial mis en place la semaine dernière. (06 10 94 17 01)

Ces volontaires ont rempli un formulaire en ligne pour expliquer dans quelles conditions ils pourraient accueillir ces réfugiés : expliquer combien de chambres sont disponibles par exemple, ou renseigner si une personne parle une langue étrangère dans le foyer pour faciliter les échanges. Des personnes de toute l'agglomération se sont proposées d'aider explique Béatrice Jouhandeaux, adjointe aux affaires sociales à la mairie de Pau : "nous avons des personnes de Pau, Lescar, Bizanos, Billère..."

Les premiers refugiés qui sont arrivés en Béarn, sont arrivés dans de la famille ou chez des amis. "Il faut comprendre que ces personnes qui ont dû fuir restent en priorité dans les pays autour de l'Ukraine, avec l'espoir de retourner dans leur pays. Et elles ne se déplacent vraiment loin que quand elles ont des attaches ou des connaissances. Ici en Béarn, nous sommes loin. Donc les premières personnes qui arrivent viennent rejoindre de la famille. Mais ces réfugiés sont aussi aidés. Nous organisons demain, une réunion avec des personnes de la communauté ukrainienne à Pau pour faire le lien justement et voir comment on peut les aider."

Dans les Hautes-Pyrénées, dès la semaine dernière, une plateforme pour l'hébergement des familles d'Ukraine a été mise en ligne. Une plateforme à destination des collectivités, des mairies et des particuliers afin de recenser celles et ceux souhaitant héberger des familles d'Ukraine. La plateforme est à retrouver en suivant ce lien.